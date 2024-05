Sessão Astronomia leva os espectadores a "Uma Viagem pelo Céu a bordo do Navio Argo"

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 25, às 19h, será "Uma Viagem pelo Céu a bordo do Navio Argo". A palestrante será Sophia Costa Silva, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: "Olhar para o céu é ver o passado". Esta é uma frase recorrente em Astronomia e se refere ao fato de que a luz das estrelas que observamos hoje levou dezenas, centenas ou mesmo milhares de anos para nos alcançar. Contudo, há margem para uma interpretação diferente... desde os primórdios, a humanidade era instigada e cativada pelo céu noturno. Muitos povos viam as constelações como ilustrações de seu passado ou de suas mitologias. Assim, estudar as constelações e as histórias a elas atreladas, é uma forma de estudar o passado! Para embarcar em uma viagem para conhecer a mitologia da vasta e antiga constelação de Argo Navis, não perca a Sessão Astronomia deste sábado.

Leia Também