Sessão Astronomia convida para a palestra “As Constelações”

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, dia 15 de junho, às 19 horas, será "As Constelações". O palestrante será Eduardo Rocha Lima Jorge, da equipe do Observatório. O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: As constelações já tiveram mais de uma definição e utilidade. De figuras imaginárias e arbitrárias a áreas com contornos precisamente definidos, elas nos ajudaram na navegação, na agricultura, na contagem do tempo ou simplesmente como um belo cenário onde nossa imaginação criou heróis e seres mitológicos que desfilam pelo céu noite após noite. Na Sessão Astronomia deste sábado, o palestrante abordará o fascinante tema das constelações: o que são, como identificar algumas delas e um pouco sobre as lendas a elas associadas.

Sobre a Sessão Astronomia: é um programa de palestras do Observatório Dietrich Schiel criado em 1992. São palestras proferidas pelos membros da equipe do Observatório e convidados. O programa tem como objetivos aprimorar as habilidades de comunicação e de divulgação científica dos monitores do Observatório e levar informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída. A preparação das palestras é supervisionada por um profissional da área de Astronomia e a apresentação pública é precedida por uma apresentação para membros da equipe.

Leia Também