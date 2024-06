Iniciam-se as exibições de "2010: o Ano em que Faremos Contato" no Cine Observatório

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Neste domingo, 16, o Cine Observatório exibirá o filme “2010: o Ano em que Faremos Contato”. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece às 17h. Além do dia 16, o filme será exibido no dia 23 de junho.

Sinopse do filme: Após a falha da missão americana à Júpiter, uma equipe russa decide revisitar o gigante gasoso e acordar Hal-9000 para desvendar suas memórias. Estão à bordo da nave 3 americanos, dentre eles, Dr. Floyd, idealizador da primeira missão. Tudo vai bem, até que o grande monólito de Júpiter é avistado e a equipe decide se aproximar… o que será que aconteceu com a tripulação da Discovery? Talvez eles estejam próximos demais da resposta.

Duração: 116 minutos

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos.

