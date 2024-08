Sessão Astronomia fala sobre a relação dos anfíbios com os Astros essa semana

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 31, às 19h, será "Os Astros e os Sapos". A palestrante será Maria Rita do Nascimento, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Apesar da aparente desconexão entre sapos, rãs, pererecas e os astros, há relações bastante curiosas entre esses animais e o céu. A Sessão Astronomia deste sábado abordará o tema e responderá a perguntas tais como: será que a observação do céu pode ajudar um sapo a voltar para casa? Além disso, a palestrante mostrará que algumas espécies têm seu comportamento modificado pelas fases da Lua, além de detalhes sobre como essas interessantes relações foram descobertas.

Sobre a Sessão Astronomia: é um programa de palestras do Observatório Dietrich Schiel criado em 1992. São palestras proferidas pelos membros da equipe do Observatório e convidados. O programa tem como objetivos aprimorar as habilidades de comunicação e de divulgação científica dos monitores do Observatório e levar informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída. A preparação das palestras é supervisionada por um profissional da área de Astronomia e a apresentação pública é precedida por uma prévia para membros da equipe.

