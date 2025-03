SessÃ£o Astronomia adentra o outono! Veja o que o ObservatÃ³rio preparou para esta semana

Crédito: David Veksler/Unsplash

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 29, às 19h, será “A Queda da Folha: o Equinócio de Outono e sua Influência Cultural”. A palestrante será Maria Eduarda Lima Bittencourte, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: o Equinócio de Outono é um fenômeno astronômico que marca a transição entre o Verão e o Inverno e tem influenciado diversas civilizações ao longo da história. Na Sessão Astronomia desta semana, palestrante explicará a base científica do fenômeno do equinócio, seu impacto na distribuição da luz solar no planeta e sua relação com a mudança das estações. Além disso, abordará como esse evento inspira festivais e comemorações em diferentes culturas.

