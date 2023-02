Sesc terá um mês de folia gratuita em São Carlos

Crédito: Divulgação

Dias de muita folia e com atividades gratuitas. No mês de carnaval, o Sesc São Carlos tem programação para toda família, no período de 11 a 21 de fevereiro, as atividades contam com oficinas, ateliê de adereços e acessórios carnavalescos, intervenção com cortejo de carnaval, espetáculo de teatro e shows musicais.

No feriado prolongado os espaços da unidade estarão abertos em plena atividade à espera das famílias, nos dias de folia o Sesc funciona diariamente do dia 18, sábado até o dia 21, terça de carnaval, somente fecha na quarta-feira, dia 22 de fevereiro.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL FAMÍLIA

Espaço de Brincar

Oficina

Adereços sonoros

Com educadores do Sesc

Venham construir conosco diferentes adereços sonoros, como pulseiras, tornozeleiras, colares, tiaras, coletes, capas, enfim, o que sua imaginação permitir. Utilizaremos utensílios de cozinha, aviamentos, tecidos e cacarecos para criar composições vestíveis de diferentes sons!

Dias 11 e 12/2, sábado e domingo, das 15h às 17h

Foyer do teatro. Retirada de senha na Loja Sesc com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

As crianças devem estar acompanhadas por um adulto de referência.

10 anos

Oficina

Bloco dos avoados

Com educadores do Sesc

Nesta oficina, crianças e adultos são convidadas a confeccionar asas de brincar e foliar.

Dias 15 e 17/2, quarta e sexta, das 18h às 20h

Foyer do teatro. Retirada de senha na Loja Sesc com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Livre

Tecnologias e Artes

Ateliê

Acessórios carnavalescos em macramê

Durante os encontros as pessoas inscritas criarão um acessório em macramê básico com resultados singulares em aplicações carnavalescas sobre as redes desenvolvidas.

Maria Gabrielle é artista têxtil, educadora e Ìyàwó.

Acredita que sejam as mãos a tecnologia mais básica e intransferível, e as usa como recurso de criação. Tem em seu trabalho o efeito das relações e ações do indivíduo no senso coletivo através de processos manuais, sendo seu foco o macramê.

1 Acessório de Ombro

Dias 31/01 e 1/02, terça e quarta, das 18h30 às 21h30

2. Maxi Colar

Dias 2 e 3/02, quinta e sexta, das 18h30 às 21h30

Sala multiuso

Grátis. Inscrições na Central de Relacionamento e no portal sescsp.org.br/inscrições de 20 a 31/01.

14 anos

Oficina

Cada um com sua máscara - Máscaras de saco de papel

Com educador do Espaço de Tecnologias e Artes

Saquinhos de papel usados nas padarias viram máscaras espertas.

Com tintas e pincéis, cada um vai produzir a sua para a uma festa ou baile de Carnaval. As carinhas pintadas em embalagens de papel atiçam a imaginação.

Dia 14/2, terça, das 18h às 20h

Foyer do teatro

Grátis. Retirada de senha na Loja Sesc com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Atividade recomendada para crianças a partir de 6 anos, acompanhadas por um adulto de referência.

Livre

Oficina

Máscaras 3D de papel

Com educador do Espaço de Tecnologias e Artes

Monte e personalize sua máscara 3D de papel com tema mexicano.

Dia 16/2, quinta, das 18h às 20h

Foyer do teatro

Grátis. Retirada de senha na Loja Sesc com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Atividade recomendada para crianças a partir de 6 anos, acompanhadas por um adulto de referência.

Livre

Teatro

Espetáculo

Sambada de reis

Com Grupo Manjarra / Cia Mundu Rodá

Ao som de instrumentos como rabeca, cavaco, bombos de corda, bages e mineiro, um cortejo guiado por mulheres oferece ao público um grande baile inspirado da dança tradicional pernambucana do Cavalo Marinho. Nesta alegre brincadeira cênico-musical, o ritmo pulsante da música se mistura a diferentes formações coreográficas e passos, os chamados trupés, e a personagens mascarados que também entram na dança.

Dia 18/2, sábado, às 16h

Área de convivência interna

Grátis

80 min

Livre

Ficha técnica: Concepção artística e direção cênico-musical: Juliana Pardo e Alício Amaral

Brincadores: Adriano Soares, Alício Amaral, Amanda Martins, Ana Célia Martins, Bruna Souza, Carla Passos, Carol Moya, Juliana Pardo, Nataly Oliveira, Nilma Rodrigues, Rodrigo Reis

Figurinos e adereços: Mestre Aguinaldo da Silva de Condado - Cavalo Marinho Estrela de Ouro (PE) e Mila Reily. Máscaras: Alício Amaral, Aguinaldo da Silva e Inácio Lucindo

Música

Show

Namoradeira Brincante

Banda Namoradeira

A banda faz o show musical com a presença de bonecos gigantes e palhaços que trazem para o salão a brincadeira de rua muito conhecida pelos foliões dando um colorido especial para o carnaval.

Dia 19/2, domingo, às 16h

Ginásio

Grátis. 1 ingresso por pessoa com retirada no dia atividade a partir das 9h30, na Loja Sesc. Lugares limitados.

Livre

Deixe em casa: Spray de espuma, buzina e vuvuzela

Ficha técnica: Esteban Alvares: bateria. Gisele Nunes: voz

Pedro Gava: guitarra. Rafael Cabello: Acordeon

Rodolfo Thomazelli: baixo. MaceloChecci: técnico de som

Cascatrupe - Campanhia de Circo: Miguel Rosa e Rodrigo de Abreu

Show

Carnaval para bebês com Mundo Aflora

Com Flora Poppovic e Angelo Mundy

Concebido pelos músicos brincantes Angelo Mundy e Flora Poppovic, esta apresentação é um convite para acompanhar uma jornada fantástica de dois músicos viajantes.

Com coreografias, números de música corporal, instrumentos musicais feitos com sucata e momentos de brincadeiras com a plateia, a apresentação transcende a experiência comum de um show de música. Há poesia, movimento e uma grande variedade de elementos cênicos, proporcionando uma experiência completa para crianças, adultos e bebês, que ficam encantados com a riqueza sonora e visual.

O repertório combina canções autorais e cantigas/marchinhas tradicionais de Carnaval e proporciona a conexão de crianças e adultos com o espírito vivo da infância, e, neste caso, voltada especificamente para a temática do Carnaval. O duo conta ainda com a participação especialíssima de Rodrigo Scarcello (voz, sanfona e percussão) e Bruno Prado (percussão).

Dia 20/2, segunda, às 16h

Ginásio

Grátis. 1 ingresso por pessoa com retirada no dia atividade a partir das 9h30, na Loja Sesc. Lugares limitados.

Livre

Deixe em casa: Spray de espuma, buzina e vuvuzela

Show

Carnaval Intergaláctico

Cia Viagens Musicais

Convidamos você para uma viagem musical pela Via Láctea. Começa na observação das estrelas e constelações, passa pela construção do foguete e com muito empenho coletivo para que a decolagem seja perfeita. Ao chegar finalmente ao espaço sideral, um divertido passeio para conhecer o Sol, a Lua, os planetas e outros astros.

Dia 21/2, terça, às 16h

Ginásio

Grátis. 1 ingresso por pessoa com retirada no dia atividade a partir das 9h30, na Loja Sesc. Lugares limitados.

Livre

Deixe em casa: Spray de espuma, buzina e vuvuzela

Intervenção

Suno Revirante

Com Cia Suno e convidados

Um cortejo carnavalesco inusitado mistura música e circo. Ao som do baticudum, habilidosos artistas circenses divertem e encantam com números de perna de pau, malabares, mágica, acrobacia e muita palhaçaria.

Dia 21/2, terça, às 15h

Diversos espaços

Grátis

Livre

Leia Também