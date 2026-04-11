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sábado, 11 de abril de 2026
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Cineclube do CDCC exibe o filme “Paranoia” nesse sábado

11 Abr 2026 - 13h20Por Jessica CR
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Cineclube do CDCC exibe o filme “Paranoia” nesse sábado -

O Cineclube CDCC exibe uma sessão com o filme Paranoia, dia 11 de abril, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227. 

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

Paranoia
Disturbia, EUA, Suspense 2007, 105 minutos
Direção: D.J Caruso
Elenco: Shia LaBeouf, Aaron Yoo, Carrie-Anne Moss
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
Contém: Violência
Áudio original em inglês, legendas em português

 Sinopse: Depois de ser colocado em prisão domiciliar, Kale passa boa parte do tempo observando o comportamento estranho de seus vizinhos e começa a desconfiar que um deles seja um assassino em série. No entanto, ele se pergunta se está certo ou se a sua imaginação hiperativa está tomando conta dele.

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