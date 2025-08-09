(16) 99963-6036
São Carlos Rodeio Fest continua neste sábado com Fred & Fabrício e Dennis DJ

09 Ago 2025 - 08h22Por Da redação
Fred e Fabrício se apresentam neste sábado em São Carlos - Crédito: reprodução/Instagram Fred e Fabrício se apresentam neste sábado em São Carlos - Crédito: reprodução/Instagram

A primeira noite do São Carlos Rodeio Fest, realizada nesta sexta-feira (8), reuniu grande público e teve como ponto alto a apresentação de Luan Santana. O evento, que marca o retorno de um grande rodeio à cidade após mais de 20 anos, segue neste sábado (9) com montarias na modalidade cutiano e shows de Fred & Fabrício e Dennis DJ.

Organizado pela MP Promoções, empresa reconhecida pela produção de alguns dos maiores rodeios do Brasil, o festival promete marcar a história da região, trazendo atrações de destaque nacional e uma estrutura inédita.

O palco conta com painéis de LED de última geração, som e iluminação de padrão internacional. A arena também oferece áreas de camarote de alto padrão, como Corporativo, Intense, Área VIP Front Stage e Imperial — este último com open chopp e open food.

Programação musical:

  • 09/08 – Fred & Fabrício / Dennis DJ

  • 15/08 – Gusttavo Lima / Bruno & Denner

  • 16/08 – Murilo Huff / Alok / Jiraya Uai

Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.saocarlosrodeiofest.com.br.

