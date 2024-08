São Carlos Racing terá a presença de mais de 100 carros disputando várias categorias

SIGA O SCA NO

São Carlos Racing - Crédito: reprodução Instagram São Carlos Racing

A 201M Eventos, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos e o vereador Tiago Parelli, traz para a cidade a 5ª edição do São Carlos Racing. O evento, que acontecerá nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, promete agitar a região com muita adrenalina e emoção, além de promover a solidariedade. Mídia oficial: jornal São Carlos Agora.

Com entrada 1kg de alimento não perecível, o público poderá acompanhar de perto a disputa de mais de 100 carros em diversas categorias, como 11,0, 10,0, 9,5, 9,0, 8,5, 8,0, 7,5, 7,0 e Toyo livre. A modalidade No Prep promete acelerar os corações dos amantes de velocidade.

Além das disputas, o evento contará com uma ampla estrutura para o público, incluindo praça de alimentação, área kids, stands de diversas marcas e transmissão ao vivo pelo canal 16Cast.

Os cinco primeiros colocados de cada categoria, além do melhor mecânico preparador, serão premiados com troféus. Toda a arrecadação de alimentos será destinada a instituições de caridade da cidade.

Não perca essa oportunidade de curtir um dia de muita adrenalina e ainda contribuir com uma causa nobre!

Serviço:

O que: 5º São Carlos Racing

Quando: 31 de agosto e 1º de setembro, a partir das 9h

Onde:Rua Miguel Petrucelli - Jardins do Porto (região da USP 2).

Informações: (16) 99271-3358 - 99344-9583 - 99623-7174

