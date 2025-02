São Carlos completa 13 anos sem desfiles de escolas de samba

Desfile que aconteceu na avenida Trabalhador São Carlense no passado - Crédito: Arquivo SCA

No Carnaval de 2025, o município de São Carlos completará 13 anos sem o tradicional desfile de escolas de samba que existia há várias décadas. Em 2012 foi o último ano em que a Avenida do Trabalhador São-carlense nas imediações do terminal rodoviário, recebeu as alas, adereços, carros alegóricos, as passistas e as fantasias de luxo, além dos blocos carnavalescos.



Agremiações como Rosas de Prata, Padre Faustino, Acadêmicos do Aracy e Rosas Negras eram algumas das agremiações que desfilavam pelas ruas de São Carlos mostrando muitas cores e consagrando o talento de nossos carnavalescos.



A falta de vida própria, a falta de mecenas interessados em patrocinar as entidades carnavalescas, o envelhecimento dos líderes das escolas e a falta de surgimento de novas lideranças, a dependência de recursos públicos foram alguns dos problemas que culminaram com o fim dos desfiles. Em 2013, no primeiro ano do governo do prefeito Paulo Altomani, o então secretário municipal de Cultura, Ney Vilela cancelou o desfile porque a Liga das Escolas de Samba não forneceu a prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal no ano anterior. De lá para cá, nenhum desfile foi mais realizado.



O memorialista de São Carlos, escritor e jornalista Cirilo Braga, afirma que se há 13 anos a cidade não realiza desfiles de carnaval é sinal de que as pessoas não sentiram falta. “O carnaval de rua em São Carlos teve grandes momentos no passado, com eventos espontâneos como o corso e quando juntou a força de clubes associativos com grandes sambistas e o apoio de uma ou outra administração municipal. Ou seja, quando houve vontade de fazer Carnaval de rua, que por aqui não emplacou como evento turístico. Não há essa tradição. Bons carnavalescos não faltaram”, destaca



Para Cirilo, faltou a criação de uma cultura de carnaval de rua que o consolidasse e o fizesse passar de geração em geração com ocorre em outras cidades. “Mas as escolas de samba, como times de futebol, não se sustentaram com o voluntarismo de alguns abnegados e dependendo unicamente de verba pública para desfilar. Para que São Carlos possa construir uma tradição, inspirada em Odette dos Santos, mestre Bira e tantos outros, será preciso surgir escolas de samba que tenham vida própria e sejam agremiações que funcionem como tal. Como acontece em Rio Claro e algumas outras cidades do interior que ainda mantêm desfiles de Carnaval. Sem isso, o ideal talvez seja inventar um jeito local de realizar a festa em praças, nos bairros e distritos com bandas e blocos para alegria geral”, avalia ele.



O RETORNO – O secretário de Cultura do governo Netto Donato (PP), Leandro Severo, afirmou nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, que vai realizar um trabalho com oficinas ao longo de todo o ano de 2025 com o objetivo de retomar o carnaval de rua com escolas de samba a partir de 2026.

