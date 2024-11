Samba Choro no Chapéu fará apresentação aberta em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Renan Bertho, Maurício Tagliadelo e Gustavo Rodrigues fazem apresentação em São Carlos - Crédito: Divulgação

O projeto Samba Choro no Chapéu irá se apresentar nesta sexta-feira, em um evento aberto ao público com contribuição voluntária (no chapéu) em um estabelecimento comercial na rua Jacinto Favoretto, 775, em frente ao Indaiá Hotel.

O trio irá apresentar um repertório que contempla grandes compositores da música brasileira, enfatizando os diálogos entre a música instrumental e a cantada.

São composições musicais que vão de Noel Rosa à Eduardo Gudin, de Chiquinha Gonzaga à Radamés Gnattali, entre muitos outros e outras.

A contribuição é voluntária, como forma de democratizar o acesso e propor alternativas viáveis e rupturas possíveis ao capitalismo. A organização é dos músicos Renan Bertho, Maurício Tagliadelo e Gustavo Rodrigues.

Leia Também