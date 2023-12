Saae realiza primeira Cantata de Natal

Crédito: Divulgação

Pela primeira vez em seus 54 anos, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizará a ‘Cantata de Natal’. A festividade será nesta quarta-feira, 20/12, no espaço público em frente à Estação de Tratamento de Água – ETA Vila Pureza, na Avenida Dr. Carlos Botelho, 1.201, a partir das 19h30. Terá coral com 18 vozes, chegada do Papai Noel e a presença de personagens da Disney para animar e encantar adultos e crianças.

Haverá, ainda, a exposição de brinquedos novos e usados arrecadados entre os dias 1 e 19 dezembro, durante a campanha que o Saae também realizou de forma inédita e que recebeu o nome “Doe um brinquedo e ganhe um sorriso”. Durante dezoito dias, caixas de coleta de brinquedos identificadas com o cartaz da campanha ficaram em todas as unidades do Saae e em diversos locais, como Prefeitura, Câmara Municipal, Fesc, Prohab, AEASC, Diretoria de Ensino, Eduardos Brinquedos, Cogeb e Imobiliária Cardinali.

Os brinquedos arrecadados serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade, que ficará responsável pela triagem por faixa etária e a distribuição para as crianças de famílias atendidas por seus programas. “A ideia da campanha foi fazer a união entre a solidariedade e a sustentabilidade. Ou seja: ao mesmo tempo em que existe a doação, se evita o descarte desnecessário e, muitas vezes, até irregular. Quantos brinquedos pais, tios e avós têm em casa que seus filhos, sobrinhos e netos não usam mais. Então, por que não doar? Com certeza este gesto, esta atitude, garantirá a alegria de muitas crianças que não ganhariam nada neste Natal”, frisou a chefe do Setor de Comunicação Institucional do Saae, Juliana Albuquerque Ferreira, que idealizou e organizou a campanha.

O presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, disse que as duas atividades chegaram para ficar na autarquia e que, agora, deverão ser aprimoradas ano após ano. “2023 foi de muito esforço e trabalho em todas as áreas de atuação do Saae, da água ao esgoto e da drenagem aos resíduos. E esses dois eventos, a arrecadação de brinquedos e a Cantata de Natal, chegam como uma espécie de recompensa, de coroação ao empenho, dedicação e trabalho executado por cada servidor. Agradeço a todos aqueles funcionários e usuários que entenderam a proposta e doaram brinquedos, como também aos que se envolveram na organização da Cantata. E aproveito para desejar, em nome do SAAE, um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde, paz e alegria para todos”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também