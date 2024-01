Resumo das novelas

SIGA O SCA NO

QUARTA-FEIRA, 10

GLOBO

ELAS POR ELAS

Ísis afirma a Giovanni que Helena é responsável por todos os últimos acontecimentos contra sua família. Sérgio diz a Fagundes e Helena que não os ajudará no caso do incêndio. Adriana cobra de Jonas uma atitude contra Helena.

Sérgio informa que Jonas assumirá a vice-presidência da empresa, e Helena se desespera. Danilo e Míriam se revoltam contra Sérgio. Roberto se prepara para revelar a verdade sobre Taís para Lara. Mário se declara para Lara.

FUZUÊ

Sabrina mostra os brincos que recebeu de Preciosa, e Bebel fica entristecida. César não pune Preciosa, e Luna se enfurece. Miguel e Bebel estranham quando César acerta a compra das ações de Pascoal. Luna decide se afastar da Conde de Montebello, e César reage contrariado. Preciosa discute com Pascoal.

Bebel faz uma declaração para inocentar Luna. Miguel leva Luna à Fuzuê. Emília e Vitor avisam a Lampião que Mercedes não sabe que ele foi encontrado. Nero se anima com a decisão de Luna. Francisco sente ciúmes de Soraya. César procura Pascoal. Luna convida Julião para trabalhar na Fuzuê. César reclama com Nero de ter contratado Luna para trabalhar com ele. Preciosa faz uma proposta para Luna.

TERRA E PAIXÃO

Irene se sente acuada diante da firmeza de Petra. O matador vende seu carro para Tadeu. Ramiro depõe na delegacia. Hélio assume interinamente o cargo de presidente da cooperativa até o retorno de Lucinda. Vinícius avisa a Iraê que recobrou a memória.

Kelvin conta a Petra sobre todos os crimes cometidos por Irene e afirma que foi a mãe da agrônoma quem provocou a morte de Daniel. Irene e Antônio ficam assustados ao verem Vinícius entrando na audiência sobre as terras de Aline.

