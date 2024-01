Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 5

ELAS POR ELAS

Jairinho exige sua parte no acordo e ameaça Marcos. Pedro acusa Marcos de ter armado seu sequestro, e Natália se revolta. Giovanni desconfia da experiência profissional de Danilo. Vic tem febre e pede para Márcia chamar Renée. Sérgio revela para Adriana que Giovanni não é filho biológico de Jonas e Helena. Marcos ouve quando Natália comenta sobre sua parte na herança da família. Helena sugere que Cris estrague a viagem de Ísis e Giovanni. Ulisses e Wanda cobram a participação de Carol em seu projeto.

FUZUÊ

Luna se surpreende com o convite de Nero. Pascoal descobre que Miguel e Merreca foram atrás de Sabrina. Luna pensa na proposta de Nero. César estranha o tratamento de Maria e tenta manipulá-la. Pascoal e Preciosa se preocupam com a ameaça de Sabrina. Lampião pensa em se encontrar com Mercedes. Miguel entrega para Luna e Maria Navalha a Certidão do Inventário da Dama de Ouro. Cecília volta de viagem e faz uma revelação a Miguel sobre o acidente que quase matou César. Merreca consegue o endereço de Sabrina. Julião fotografa a Certidão do Inventário da Dama de Ouro sem que Maria perceba. César exige que Pascoal confirme a participação dele e de Preciosa na sabotagem contra Luna. Merreca flagra Preciosa dando dinheiro à Sabrina.

TERRA E PAIXÃO

Gentil jura a Marino que não tem nada a ver com a morte de Agatha. Natércio abriga Berenice. Rodrigo apresenta o jornalista Ubaldo e o fotógrafo Leal para Caio e Aline. Vinícius diz a Iraê que deseja se casar com ela. Jurecê convida Andrade e Gladys para irem até a aldeia. Aline conta sua história para Ubaldo.

Marino informa a Caio que recebeu uma ordem para tirar Antônio da cadeia. Antônio é agressivo com Ubaldo ao sair da cadeia, e o jornalista aproveita para postar o vídeo na internet. Petra avisa a Antônio que Ubaldo está fazendo uma matéria contra o pai para ser exibida na TV. Antônio encomenda o assassinato de Lucinda para se vingar de Marino.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

