Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 26

GLOBO

ELAS POR ELAS

Sérgio se espanta com a descoberta de que teve um envolvimento com Adriana. Márcia se sente ignorada pelos filhos, e Érica a aconselha. Marcos deixa o Natal na casa dos tios e sai com o carro de Natália. Pedro percebe que Natália mente para acobertar Marcos. Vilma comenta com Roberto que Mário se reaproximou de Lara. Polvilho encontra Wagner na rua, mas logo o perde de vista. Sérgio deduz que Adriana o reconheceu. Marcos sofre um acidente, e Natália se desespera.

FUZUÊ

Maria deixa César ficar em sua casa. Preciosa é gentil com Luna. Merreca pensa em Soraya. Francisco e Soraya reatam o namoro. César pede para colocar o nome na certidão de Luna, e Maria fica aflita. César ameaça Maria para Julião. Julião entrega seu presente para Luna. Gláucia decide alugar seus quartos para Caíto, Bartô e Soraya. Luna desconfia da decisão de César em querer reconhecê-la como filha. Pascoal manda uma mensagem ameaçadora para Preciosa. Luna confessa a Miguel que tem dúvidas sobre ter o nome de César em sua certidão. Preciosa afirma a Pascoal que foi Luna quem o entregou para Barreto.

TERRA E PAIXÃO

Antônio e Ramiro percebem que foram enganados por Caio. Irene fica furiosa com as ausências de Antônio e Petra na ceia de Natal. Jonatas pede Graça em casamento. Kelvin deixa claro a Ramiro que não ficará com o peão, caso ele continue a praticar as maldades impostas por Antônio. Antônio pergunta a Irene se foi a mulher quem matou Agatha. Um homem que prefere não se identificar avisa a Marino que viu Gentil na fazenda no dia da morte de Agatha. Antônio oferece dinheiro para Berenice descobrir o paradeiro de Aline.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também