Resumo das novelas

ELAS POR ELAS

Adriana confidencia a Marlene que Sérgio é o pai de Ísis. Sérgio comenta com Giovanni que acredita já conhecer Adriana. Ulisses flagra Carol com Marcos. Roberto descobre que Lara demitiu Mário e comemora. Wanda se preocupa com o término de Ulisses e Carol. Mário tenta se declarar para Érica, mas não consegue parar de pensar em Lara. Marcos questiona Natália sobre a morte de Bruno. Mário afirma a Lara que não aceita sua demissão.

FUZUÊ

Maria e César discutem, e a mulher passa mal. Julião ouve Miguel avisar a Luna sobre o tesouro. Pascoal suspeita dos planos de César. César se anima ao saber quando Maria e Luna receberão o tesouro da Dama de Ouro. Preciosa se enfurece quando Luna chega à joalheria e toma a atenção de Bernardo. César e Pascoal se enfrentam.

Cecília faz descobertas sobre César e conta para Miguel. Tonico avisa que Jefinho terá que cantar com Selena. Nero inicia a celebração de Natal na Fuzuê. César garante a Julião que se apropriará de todo o tesouro de Maria. Preciosa ouve Luna dizer para Bebel que não abrirá mão do tesouro da Dama de Ouro.

TERRA E PAIXÃO

Marino orienta Petra sobre como atrair Dirceu para a armadilha. Marino enfrenta Antônio. Dirceu se mostra ofendido quando Irene lhe pergunta se ele fez algum mal a Petra na infância. Jonatas alerta Graça para ter cuidado com Dirceu. Antônio procura Tadeu para saber quem matou Sidney. Irene fica angustiada quando Antônio afirma que o assassino de Sidney e o mandante da morte de Daniel são a mesma pessoa. Petra atrai Dirceu para a beira do rio, e avisa a Marino que o tio caiu na armadilha.

