Resumo das novelas

ELAS POR ELAS

Tony confessa seu interesse real em Cris, e questiona os sentimentos da jovem. Sérgio afirma que Helena deve estar ao lado de Giovanni na empresa. Adriana convida Jonas para morar com ela. Roberto pede que Vilma consiga uma cópia do processo das modelos, conduzido por Lara. Márcia/Susana acompanha Vic ao shopping. Taís acompanha Mário e Lara ao encontro com as amantes de Átila. Giovanni tem uma crise de ansiedade durante uma reunião. Helena repreende Giovanni por ter recusado um acordo milionário para a empresa.

FUZUÊ

Preciosa finge tranquilidade ao falar com Luna. Luna presta seu depoimento diante da Juíza. Preciosa afirma a Juíza que desenhou todos os croquis das joias. Maria Navalha sente-se mal ao ver o resultado negativo do exame de DNA. A advogada de Preciosa tenta usar o resultado do DNA a seu favor. Mariângela mostra para Nero e Cláudio os documentos que encontrou da Dama de Ouro. A Juíza surpreende a todos na audiência. Bebel confessa a Emília que desconfia de Preciosa. Miguel fala para Nero sobre a bisavó de Maria Navalha. Luna pede para conversar com a mãe. Bebel questiona Preciosa sobre o resultado do exame de DNA.

TERRA E PAIXÃO

Marino percebe que Angelina fica desconcertada no seu depoimento sobre Agatha. Antônio orienta o depoimento de Ramiro. Tadeu fica apavorado ao receber novas ameaças de Sidney. Anely diz a Luigi que lutará pelo papel da Rainha Delícia no cinema. Irene procura Ademir para ser sua aliada e desmascarar Agatha. Marino conclui que Agatha e Antônio mentiram, depois do depoimento de Ramiro. Anely se emociona com a reação positiva de Lucinda, quando a irmã fica sabendo que ela é a Rainha Delícia. Graça convoca Marino para ir a sua casa e força Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nice.

