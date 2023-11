Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 22

ELAS POR ELAS

Pedro afirma para Taís que assumirá seu filho, e os dois reatam. Edu sofre ao ver Érica no hospital, e promete a Renée que mudará seu comportamento. Mário revela a Lara que descobriu outras amantes de Átila. Carol incentiva Natália a fazer uma exposição com suas fotos. Sérgio conforta Ísis, que sofre ao perder um cão. Eugênia apresenta Márcia/Susana para Vic, e as duas se entendem. Aramis pede demissão do escritório. Danilo tenta convencer Míriam a se afastar de Sérgio. Durante audiência do divórcio, Helena apresenta uma prova contra Jonas.

FUZUÊ

Preciosa mente sobre sua relação com Pascoal. Lampião expulsa Gláucia e suas anjas da frente do Beco do Gambá. Luna comenta com Miguel o receio sobre o comportamento de Maria Navalha. Cláudio tenta impedir Alícia de falar sobre o tesouro durante a apresentação do concurso. Kirida e Caíto são sabotados durante suas apresentações. Bebel e Heitor torcem pela recuperação de Preciosa. A Fuzuê reabre, e Francisco provoca Miguel. Mariângela encontra documentos sobre a filha da Dama de Ouro. Miguel avisa a Luna que eles conseguirão processar Preciosa. Heitor e Bebel flagram Pascoal com Preciosa.

TERRA E PAIXÃO

Vinícius tem lembrança com Irene. Tadeu avisa a Gladys que eles correm risco de morte. Irene afirma a Petra e Luigi que a tentativa de assassinato contra Antônio é uma armação, para colocar Aline na cadeia. Petra comenta com Hélio que desconfia de que Agatha não seja tão boa quanto aparenta. Hélio deixa claro para Agatha que não acredita mais na mãe. Graça manda Tadeu ir à polícia contar que está sendo ameaçado por Sidney.

