Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 21

GLOBO

ELAS POR ELAS

Raquel e Evilásio consolam Mário. Míriam tenta se aproximar de Helena. Adriana repreende Jonas por tomar decisões sem consultá-la. Lara conversa com Nice sobre Mário. Cris ajuda Renée e Vic com uma encomenda. Natália questiona Jonas sobre a foto de Helena e Bruno. Yeda termina o namoro com Aramis. Adriana e Jonas se reconciliam. Lara não consegue se declarar para Mário. Sérgio teme pela felicidade de Giovanni e Ísis. Jonas fala animado com Adriana que ele estará divorciado de Helena ao final da audiência. Pedro chega de viagem e procura Taís.

FUZUÊ

Pascoal ajuda Preciosa a recuperar a memória. Luna tira satisfações com Jefinho. Preciosa engana Bebel e arma com Pascoal. O tesouro da Dama de Ouro é levado para o museu. Cecília tem uma ideia para tentar provar o parentesco de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Pascoal ganha a confiança de Mariângela. Jefinho provoca Selena. Preciosa é dissimulada com Heitor. Soraya mostra a Miguel os vídeos e as fotos de Luna fazendo as biojoias. Gláucia e suas anjas fazem um protesto na frente do Beco do Gambá. Nero é cercado por repórteres ao chegar para o Rainha da Fuzuê.

TERRA E PAIXÃO

Angelina estranha a frieza de Agatha. Agatha propaga na mídia que Aline atirou em Antônio. Ramiro conta a Kelvin sobre a armação de Agatha e Antônio para incriminar Aline. Caio avisa a Antônio e Agatha que provará que a armação da família contra Aline. Jussara enfrenta Agatha. Sidney ameaça Tadeu e sua família. Jussara termina o namoro com Gentil. Irene surpreende Antônio ao surgir no quarto do hospital. Caio comemora ao saber que Aline está esperando um filho seu.

