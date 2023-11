Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 14

GLOBO

ELAS POR ELAS

Renée se apressa para encontrar Wagner e Evilásio. Taís comenta sobre seu mal-estar, e Renée a questiona sobre uma possível gravidez. Cris ouve uma ligação de Ísis para Giovanni e pede a ajuda de Helena e Tony. Sérgio descobre o segredo de Míriam e a ameaça. Mário fala com Casemiro e faz uma descoberta sobre Átila. Helena mente para Natália sobre a foto com Bruno. Wanda espiona Carol e Ulisses. Tony chega para ajudar Ísis na ONG. Taís desmaia durante a reunião na Helàne. Míriam ouve Helena falar para Sérgio sobre sua foto com Bruno. Tony descarta uma ligação de Giovanni no telefone de Ísis, sem que ela veja. Jonas não consegue o novo emprego, e Adriana o consola. Taís descobre que está grávida de Átila.

FUZUÊ

Luna fica em choque com a informação de Maria Navalha. Bebel explica a Nero por que escondeu a verdade sobre Luna. Pascoal e Preciosa confabulam contra a Fuzuê. Miguel e Luna ajudam Maria Navalha. Soraya tenta levar Merreca para a festa. Maria Navalha conta a história de Luna. Preciosa tenta falar com Heitor. Cláudio combina com Nero a fuga da clínica. Miguel revela a Francisco que ele foi enganado por Olívia e Rui. Rui não deixa Olívia ir à delegacia e pede para conversar com Pascoal. Pascoal avisa a Preciosa que a Fuzuê será invadida. Cláudio chega à clínica para resgatar Nero e Bebel. Cecília descobre que sua denúncia contra Pascoal não foi aceita. Pascoal ameaça Rui. Miguel procura a chave de sol. Luna vai ao encontro de Preciosa.

TERRA E PAIXÃO

Caio teme que Antônio possa fazer algum mal a Aline. Vinícius comenta com Iraê que tem medo de descobrir a pessoa que é de verdade. Vinícius toma banho de rio com Iraê. Ramiro observa Vinícius no rio e descobre que o geólogo está vivo. Hélio critica as atitudes de Agatha e acaba discutindo com a mãe. Luigi escuta Ramiro contar a Antônio que Vinícius está na aldeia. Marino ajuda Jurecê a enganar Antônio, fingindo que era ele quem estava com Iraê no rio. Antônio repreende Ramiro por ter mentido sobre o geólogo estar vivo. Luigi estranha ao saber por Petra que Hélio terminou com ela. Antônio observa Irene chorando. Irene avisa a Angelina que voltará para a mansão em breve.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também