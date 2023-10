Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 30

Mercedes é presa, e Edu fica aliviado. Yeda decide dar uma chance para Aramis. Cris pede para Giovanni não contar a Ísis que foi ela quem falou sobre Tony. Helena afirma a Lara que fará Jonas voltar para casa. Giovanni discute com Ísis. Helena avisa a Cris que Giovanni e Ísis brigaram. Érica desmascara Edu. Marlene convence Adriana a aceitar o convite de Jonas. Natália comenta com Pedro da visita de Carol. Jonas tenta acalmar Giovanni. Sérgio orienta Míriam sobre o encontro com Fagundes. Edu garante a Mário que reatará com Érica. Fagundes dopa Míriam. Helena chega ao restaurante onde Jonas está com Adriana, Pedro e Taís.

FUZUÊ

Luna fica abalada ao encontrar Miguel com Olívia. Bebel reclama de Pascoal para Preciosa. Edgar se preocupa com Gláucia. Merreca procura Soraya. Preciosa finge não conhecer Luna. Nero deixa a caixa com as chaves de lua e sol fora do cofre. Cecília comenta com Barreto sobre a ida frequente de Pascoal ao Bairro de Fátima. Merreca e Soraya se encontram. Gláucia conversa com Domingos numa espécie de encontro às cegas. Bebel enaltece Luna para o empresário Viveiros de Alencar. Preciosa se anima com a presença de Luna em seu evento. Rui vê a caixa com as chaves de lua e sol. Preciosa apresenta sua coleção, surpreendendo Luna.

TERRA E PAIXÃO

Jurecê e Raoni seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene de traição. Anely conta para Emengarda as histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos. Silvério pede ajuda a Andrade para estar presente na comemoração de Antônio, mesmo sabendo que o cliente comete todos os tipos de crimes. Jurecê tem a visão de Aline e do matador, e alerta Caio. O matador mira Aline no momento em que ela dança na pista do bar.

