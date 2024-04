Dia do Trabalhador terá festa com apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto - Crédito: reprodução/Instagram

Na próxima quarta-feira (01/05), feriado nacional em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), vai realizar a Festa do Trabalhador 2024.

A festa começa às 14h na Praça do Mercado Municipal com o DJ Ligeiro, na sequência sobe ao palco a sertaneja Giovanna Vichiatto. O DJ Ligeiro retorna às 16h30, depois será a vez de Riot e a partir das 19h30 a banda Próxima Parada encerra a festa com muito flash back.

Abrilhantando as atrações da comemoração do Dia do Trabalho, São Carlos também recebe a apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, a partir das 18h, no Parque dos Lilases, ao lado do SESC. O evento não teve nenhum custo para o município e foi um presente da iniciativa privada, a construtora que vai realizar empreendimento no local.

