Sucesso: Festa do Clima reúne mais de 30 mil pessoas na praça do mercado e no ginásio Milton Olaio

Festa do Clima reuniu 30 mil pessoas - Crédito: Divulgação

A 55ª edição da Festa Clima, uma realização da Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Artes e Cultura da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, ocorreu no último fim de semana em dois locais da cidade: na Praça do Mercado Municipal e no Ginásio Milton Olaio Filho com muitas atrações musicais e comidas típicas.

A festa começou na sexta-feira (26/04) com os shows do cantor Rudy, Nicole Citron, João Carlos e Bruno e Alex Moraes e César Santus no Palco 1 - Praça do Mercado Municipal. No Palco 2 - Ginásio Milton Olaio - as atrações ficaram por conta do DJ Lavezzo e da Turma do Samba.

No sábado (27) a festa continuou nos dois palcos com a presença de grande público. Na praça do Mercado Municipal mais de 5 mil pessoas acompanharam os shows de Mayra Aveliz e de The Beatles One & Orquestra. Já no palco 2 a grande atração da noite foi MC Caverinha que levou para o Ginásio cerca de 10 mil pessoas.

Encerrando a 55ª Festa do Clima no domingo (28) os shows ficaram por conta de Thiago Branco, Pedro Vitor e Mariana e da banda Doce Veneno na Praça do Mercado. No Milton Olaio a festa começou com DJ Yuri e acabou em pagode com a Farofa do Mania.

Nos dois locais foram montadas praças de alimentação. Na Praça do Mercado Municipal o público pode contar com 22 barracas e 7 food trucks. Já no Ginásio Milton Olaio Filho o público pode escolher lanches e bebidas em 30 barracas e 10 food trucks.

De acordo com Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, a festa transcorreu sem maiores incidentes. “A divisão de palcos e de público funciona muito bem em termos de segurança, além disso oferecer várias atrações artísticas para a população no mesmo dia”,

finaliza Samir Gardini, parabenizando a organização da 55ª edição da Festa do Clima.

Leandro Severo, presidente da Comissão de Eventos da Prefeitura e secretário de Comunicação, a festa movimenta o setor cultural da cidade, oferece lazer à população e aquece a economia. “Noites com temperaturas agradáveis, a programação diversificada, tudo isso contribuiu para o sucesso desta festa tradicional. Todos os dias o público surpreendeu, lotando a praça e o Ginásio”, disse o secretário, apostando que nos três dias do evento, mais de 30 mil pessoas prestigiaram a festa.

Leia Também