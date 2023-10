Resumo das novelas

SÁBADO, 28

GLOBO

ELAS POR ELAS

Wagner se apresenta a Evilásio como Moacyr, e sonda sobre Renée e os filhos. Ísis teme que a festa na piscina de Cris seja uma má ideia. Míriam apoia Helena, e Sérgio se incomoda. Renée faz sucesso no programa de TV. Edu pede ajuda a Mário para se livrar de Mercedes. Helena observa Adriana, que reconhece o carro da amiga. Lara aconselha Helena a refazer sua vida. Roberto instala uma câmera no escritório de Lara. Carol visita Natália. Sérgio planeja se livrar de Míriam. Mercedes vai atrás de Érica.

FUZUÊ

Luna conversa com Jefinho e Miguel vai embora sem ser visto. Cecília se revolta ao saber que a cruz de ouro pertence à Preciosa. Lampião sugere que Luna cante com Maria Navalha. Nero incentiva Miguel a lutar para ficar com Luna. Bebel discute com Preciosa. Pascoal reclama da proximidade de Preciosa com Miguel. Nero estranha o sumiço de Gilmar.

Rejane aconselha Caíto sobre o Rainha da Fuzuê. Cláudio é surpreendido pelo infiltrado no antigo depósito da Fuzuê. Bartô arrasa em seu teste para mascote da loja de Nero. Luna comenta com Soraya que pode ser descendente da Dama de Ouro. Cecília promete ajudar Maria Navalha. Preciosa tenta seduzir Miguel. Cláudio captura o infiltrado da Fuzuê.

TERRA E PAIXÃO

Ramiro se nega a revelar para Kelvin a identidade de quem Antônio quer assassinar. Luigi apresenta Emengarda a Irene e Antônio, dizendo que a senhora é sua tia. Antônio convida Emengarda para se hospedar na mansão. Luigi é forçado a contar para Irene que Emengarda é sua mãe. Ramiro avisa a Antônio que o matador já chegou à cidade. Graça pede desculpas a Marino. Jurecê encara o matador, depois de ter uma visão.

