Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 27

GLOBO

ELAS POR ELAS

Helena implora para que Jonas não a deixe. Roberto e Vilma sabotam Lara no processo de Taís. Ulisses incentiva Carol a visitar Natália. Pedro estimula Natália a voltar a fotografar. Jonas afirma a Adriana que conseguirá reconquistar tudo o que sempre amou. Cris e Tony armam para intrigar Giovanni contra Ísis. Érica confessa a Renée que sabe das traições de Edu. Taís afirma estar apaixonada por Pedro. Vic revela a Renée que divulgou uma foto de Wagner em um grupo de pessoas desaparecidas. Evilásio encontra Wagner.

FUZUÊ

Luna se decepciona com Miguel. Miguel e Jefinho discutem na delegacia. Barreto conversa com Luna, Maria Navalha, Preciosa e Heitor. Francisco e Merreca se enfrentam por Soraya. Bebel se preocupa com Bernardo. Maria Navalha desiste de revelar que Luna é filha de César. Cláudio se surpreende com as sugestões de Valentina para o jogo que está criando baseado na história da Dama de Ouro.

Cecília pede para Cata Ouro ajudar a provar a descendência de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Miguel não consegue se explicar para Luna. Merreca negocia com Pascoal. Soraya pensa em Merreca. Luna consola Maria Navalha. Miguel se preocupa com sua situação com Luna. Preciosa desconfia da aproximação de Miguel. Maria Navalha desabafa com Rejane. Soraya sugere que Luna volte com Jefinho. Miguel vê Luna e Jefinho juntos.

TERRA E PAIXÃO

Menah avisa a Gladys que a regional de ensino aprovou a implementação do curso noturno. Emengarda diz aos funcionários do bar que é uma parente distante da família La Selva. Setembrino informa a Ramiro que já encontrou o matador solicitado por Antônio. Emengarda chega na casa de Irene e Antônio.

Nina pergunta a Mara por que não se separou de Elias para ficar com ela. Petra diz à terapeuta Marta que se lembrou da pessoa que abusou dela. A Juíza dá ganho de causa a Aline, deixando Irene e Antônio furiosos. Kelvin ouve quando Antônio dá ordens a Ramiro para o matador fazer um serviço.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

