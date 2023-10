Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 23

GLOBO

ELAS POR ELAS

Natália é socorrida, e Pedro interna a irmã em uma clínica de saúde mental. Jonas leva um animal acidentado para os cuidados de Adriana. Helena acredita que Jonas desistirá da separação. Lara assessora Taís no caso contra Silas. Cris faz compras com Tony para repaginar seu visual. Renée é convidada para ir a um programa de TV. Mercedes sente ciúmes de Edu. Aramis se declara para Yeda. Lígia tenta conversar com Natália sobre Bruno. Cris e Tony vão ao mesmo restaurante que Giovanni e Ísis.

FUZUÊ

Luna se surpreende com o comportamento de Jefinho. Preciosa teme que Bebel descubra que ela foi presa. Maria Navalha teme que Bebel revele para Nero sobre a paternidade de Luna. Disfarçada, Gláucia vai até o Beco do Gambá. Soraya vê Olívia e Miguel juntos. Barreto e Cecília se encontram. Maria Navalha volta a cantar no Beco do Gambá.

Luna encontra o relicário da mãe e estranha a foto em seu interior. Domingos se insinua para Gláucia, sem reconhecê-la. Soraya conta para Jefinho que viu Miguel e Olívia juntos. Bebel questiona Preciosa sobre sua prisão. Barreto tenta fazer um acordo de delação com Merreca. Jefinho revela para Luna que Miguel estava com Olívia.

TERRA E PAIXÃO

Antônio orienta Ramiro a procurar um matador que não tenha parentesco com eles. Graça expulsa Irene de sua casa. Marino recebe apoio dos colegas. Marino avisa a Lucinda que provará sua inocência. Emengarda ameaça aparecer em Nova Primavera, deixando Luigi preocupado. Caio fica chocado ao ouvir de Irene que Agatha tem outro filho e que a mãe tem recebido mesada de Antônio. Gladys concorda em fazer o ofício para a criação do curso noturno. Berenice descobre que Tadeu e Enzo plagiaram a Rainha Delícia, e desiste de fazer parte do site. Caio se abre com Jonatas e confessa que Agatha pode não ser a pessoa que ele imaginava. Agatha avisa a Hélio que Caio não pode descobrir a identidade de seu terceiro filho.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também