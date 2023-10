Resumo das novelas

SÁBADO, 21

ELAS POR ELAS

Jonas confronta Sérgio e Helena. Yeda comenta com Aramis que ficou chateada com a aproximação entre Cris e Tony. Jonas sai de casa. Ísis conforta o Giovanni. Jonas procura Adriana. Chantageado por Míriam, Sérgio avisa a Helena que a enfermeira permanecerá em sua casa. Roberto se surpreende com o bom desempenho de Lara no trabalho. Cris dá dicas de como usar as redes sociais para Taís. Carol e Natália discutem por conta de Bruno. Natália sofre um acidente de carro.

FUZUÊ

Preciosa culpa Luna por sua prisão. Pascoal comenta com Heitor que Miguel pode ser um problema em sua busca pelo tesouro. Cláudio conta suas descobertas sobre o tesouro para Miguel. Preciosa e Pascoal são fichados na delegacia. Barreto interroga Pascoal sobre seu envolvimento com César. Preciosa se enfurece ao saber que Bebel levou Bernardo à Fuzuê. Luna pensa em Miguel e Jefinho. Bebel se encontra com Maria Navalha no Beco do Gambá. Preciosa planeja se vingar de Luna. Olívia diz a Miguel que voltará para Portugal. Jefinho e Luna se aproximam.

TERRA E PAIXÃO

Setembrino disfarça, ao sair do quarto de Marino, e encontra Caio no corredor da pousada. Rodrigo avisa a Aline, Caio, Jonatas e Jussara que todos vão receber uma intimação para a audiência relativa ao processo movido contra Irene e Vinícius. Luigi conta a Anely que Antônio pensa em torná-lo seu sucessor. Marino é acusado de associação com o tráfico de drogas e armas, e afirma aos policiais que está sendo alvo de uma armação. Marino é afastado do cargo. Irene propõe dar dinheiro a Graça, em troca de Danielzinho. Antônio pede a Ramiro que arrume alguém para tirar a vida de Aline.

