Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 20

GLOBO

ELAS POR ELAS

Renée garante a Tony e Vic que viu Wagner observando-os. Taís aceita se encontrar novamente com Pedro. Roberto pede ajuda a Vilma para manipular Lara. Pedro declara seu amor por Taís, e os dois se beijam. Carol se interessa por Ulisses, e Wanda acredita que o rapaz é gay. Natália se surpreende ao saber que Pedro está namorando Taís. Cris e Tony decidem fingir que estão namorando. Jonas conta a Giovanni sobre a armação de Helena e Sérgio.

FUZUÊ

Luna e Miguel se escondem e observam a conversa entre Preciosa e Merreca. Barreto localiza o paradeiro de Merreca e Maria Navalha fica apreensiva. Lampião sugere fazer uma festa na praça com um show de Jefinho. Heitor invade a igreja. Luna salva Preciosa de Merreca. Lampião sugere que Edgar crie um perfil para Gláucia em um aplicativo de namoro. Conceição, que é uma antiga amiga de Gláucia, a procura. Maria Navalha se preocupa com a falta de notícias da filha. Luna e Preciosa discutem. Barreto prende Pascoal e Merreca. Miguel e Luna prestam depoimento na delegacia. Preciosa é presa.

TERRA E PAIXÃO

Antônio culpa Aline pela maldição de sua família. Caio avisa a Aline que não vai mais procurá-la. Silvério informa a Antônio que associação com tráfico de drogas seria o pior dos cenários para acabar com a carreira de Marino. Agatha garante a Angelina que ninguém irá impedi-la de ocupar o lugar de Irene. Luigi fala com alguém ao celular, avisando para não procurá-lo. Antônio planeja contratar Setembrino, para armar uma cilada contra Marino. Jonatas comenta com Gentil sobre seu interesse por Graça. Irene pergunta a Vinícius se ele mataria alguém por ela. Setembrino entra no quarto de Marino e planta armas e drogas no local.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

