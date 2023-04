Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 13

AMOR PERFEITO

Lívia não consegue conter Tobias, e Marê se afasta abalada. Cândida recebe uma carta do filho Luís. Odilon fala com Verônica sobre sua situação com Elza. Adélia implica com Tânia por causa de Luís. Turíbio descobre que Odilon trabalhará no Diário Carioca. Anselmo menospreza o presente que Verônica recebe de Érico.

Turíbio manda Odilon fotografar o início das obras da ferrovia. Marcelino briga com Tobias. Aníbal e Odilon sofrem um grave acidente no local da ferrovia. Os bombeiros fazem uma descoberta surpreendente nos escombros. Marê desmaia quando Júlio conta o que foi encontrado no local do acidente.

VAI NA FÉ

Rafa livra Kate do segurança do Icaes. Wilma e Érika não conseguem os papéis para o filme. Rafa ajuda Kate a vender os sanduíches. Érika faz fotos comprometedoras de William e Lui. Ben proíbe Fabrício e Bia de ajuizar o processo de paternidade de Theo. Kate incentiva Rafa a voltar para a faculdade. Ben tem uma séria discussão com Theo.

Fred se emociona quando Rafa avisa que planeja voltar a estudar. Jenifer conta para Kate que Rafa é filho de Theo. Érika publica a foto que tirou de William e Lui. Lui leva Sol a uma praia de nudismo. Vitinho sugere que Lui faça um vídeo para abafar a notícia publicada por Érika. Wilma se surpreende quando ouve Lui dizer que está namorando.

TRAVESSIA

Cidália e Guida comemoram a prisão de Ari. Laís avisa a Brisa que ela não tem mais direito algum sobre Tonho. Chiara visita Ari na cadeia, com a intenção de humilhá-lo. Gil avisa a Núbia que Ari foi preso. Helô e Yone conversam sobre um novo caso do pedófilo que se faz passar por Bruna, enquanto ninguém imagina que Karina está sob as ameaças do criminoso.

Gil conta a Ari que o Juiz decidiu que Tonho ficará em um abrigo até Núbia chegar ao Rio. Ari pede a ajuda de Dante para cuidar de Tonho. Cidália cobra de Gil as folhas em branco assinadas por Guerra que ele ficou de encontrar. Tonho abraça Dante e Guerra, assim que os vê no abrigo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

