Resumo das novelas

SÁBADO, 8

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê garante que descobrirá o paradeiro de seu filho com Albuquerque. Marcelino conversa com todos os santos. As mulheres se admiram com o desfiles na inauguração da loja de Wanda. Turíbio recebe uma carta anônima e Odilon fica preocupado. Elza chega à loja de Wanda e Turíbio a retira de lá a força. Júlio tenta conversar com Albuquerque, mas Marê se descontrola. Frei Leão ajuda Marcelino a fazer sua promessa.

Turíbio prende Elza em casa. Sônia convida Júlio para sair. Marê confronta Gilda e exige saber quem é o seu cúmplice. Cândida leva Verônica até sua casa. Érico fica nervoso ao ver Romeu Telles chegar no hotel. Marê coloca Gilda trabalhando na recepção do hotel. Érico diz a Romeu que pensa em se casar com Verônica. Marê e Orlando descobrem que Tobias é adotado.

VAI NA FÉ

Jenifer pede para Sol falar para Ben que ele é seu pai biológico. Theo difama Sol para Clara. Jenifer leva Sol para falar com Ben e se surpreende com o desabafo da mãe. Lui se anima com a possibilidade de ficar sozinho na mansão com Sol. Jenifer e Ben trocam um abraço emocionado. Sol beija Lui. Lumiar não acredita quando Ben confirma que é pai de Jenifer.

A advogada liga para Sol, que se irrita e interrompe a chamada. Theo garante para Ben que Sol mentiu sobre a paternidade de Jenifer e sugere que eles façam um exame de DNA com a moça. Ben revela para Yuri e Bela que é pai de Jenifer. Theo diz a Lumiar que quer fazer um exame de DNA com Jenifer e pede para ela ser sua advogada.

TRAVESSIA

Chiara conta a Dina que escreveu para empresa em que a suposta mãe trabalhava. Helô manda um policial fazer uma varredura na casa de Stenio para checar se Pilar plantou alguma escuta no local. Ari convida Brisa para ir a Mandacaru com ele para buscar Tonho. Tininha reconhece Montez na foto que Helô lhe mostra. Gil conta a Cidália que Ari viajou.

Stenio se preocupa com Helô porque sabe que ela é o alvo dos bandidos. Laís fica sabendo por Moretti que a polícia esteve na casa de Stenio. Chiara avisa a Guerra que recebeu a resposta da empresa onde o pai disse que a mãe trabalhava, informando que Bianca Rossi nunca trabalhou com eles.

