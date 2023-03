Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 28

AMOR PERFEITO

Orlando afirma a Lucília que voltou para reencontrar Marê. Gilda e Gaspar confabulam a morte de Ronaldo. Lucília revela a Orlando que Marê está presa, acusada de assassinar o pai. Lucília declara seu amor por Orlando, e sofre por não ser correspondida. Turíbio humilha Elza na frente de Odilon, que tenta disfarçar a revolta. Anselmo disfarça para Cândida e vai atrás de Verônica. Ronaldo é executado pelo matador contratado por Albuquerque a mando de Gilda e Gaspar. Júlio vê o cadáver de Ronaldo. Orlando visita Marê na prisão.

VAI NA FÉ

Jenifer avisa que não é um bom dia para falar com a mãe, e Ben vai embora. Lumiar revela a Dora que mentiu para o marido. Hugo tenta falar com Kate. Vini avisa a Yuri que o projeto de revisão criminal será reapresentado para o reitor da faculdade. Theo questiona Ben sobre sua conversa com Sol. Kate pergunta por Eduardo para Jenifer. Os alunos do Icaes descobrem que Lumiar não apresentou o projeto para a reitoria e contam para Ben. Fábio tenta aconselhar Lumiar. Jenifer revela a Ben que Lumiar sabia de toda a investigação que ela estava fazendo para encontrar seu pai biológico. Duda treina boxe com Gil e Bryan. Hugo grafita uma arte com Kate em um muro na frente da casa da moça. Neide conta sobre a visita que Jenifer recebeu para Sol e ela confronta a filha.

TRAVESSIA

Guida se recorda que Guerra atirou quando flagrou Débora no quarto com Moretti, e teme que ele faça o mesmo com Ari. Laís pede ajuda de Helô para encontrar Theo. Leonor nega conversar com Caíque. Guida avisa a Cidália que viu Guerra carregando uma arma e colocando na pasta do trabalho. Brisa recebe uma intimação da polícia. Helô comunica a Laís que Theo pegou um ônibus para se encontrar com um provável amigo da internet. Helô descobre que Theo estourou o cartão de Laís para comprar armas virtuais. Zezinho aborda Moretti querendo mais dinheiro. Núbia entrega um papel a Guerra dizendo que está devolvendo as ações do empresário.

