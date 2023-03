Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 20

AMOR PERFEITO

Na igreja de São Jacinto, os freis e padres acham graça das travessuras de Marcelino. Oito anos antes, Leonel se orgulha da formatura da filha, Maria Elisa, a Marê, em São Paulo. Gaspar garante a Leonel que cuidará de seu hotel com Marê. Marê conhece Orlando, que auxilia Olímpia quando essa passa mal. Olímpia lembra Marê da previsão de uma cigana para ela. Cândida procura Frei Severo para acertar os detalhes do casamento de Marê e Gaspar. Orlando e Marê se beijam.

Gaspar descobre o envolvimento de Marê e Orlando. Leonel garante que deserdará Marê, caso a filha insista em desfazer o compromisso com Gaspar. Antes de morrer, Virgílio revela a Orlando que Leonel humilhou sua família. Gaspar e Leonel armam para que Marê e Orlando se desentendam. Marê foge de Olímpia para tentar encontrar Orlando. Leonel descobre que Gilda e Gaspar são amantes e fica transtornado. Todos estranham a ausência de Leonel e Marê na inauguração do café-concerto do hotel. Leonel é baleado e instiga todos a desconfiarem de Marê.

VAI NA FÉ

Jenifer pede para Kate se afastar de Theo. Lumiar e Theo discutem por causa de Sol. Kate implora que Jenifer não conte para Bruna sobre o seu namorado. Eduardo diz a Jenifer que ela pode acompanhá-lo à Guatemala como missionária. Lumiar conta para Clara sobre o envolvimento que Theo e Ben tiveram com Sol no passado. O pai de Guiga é preso novamente. Theo tenta expulsar Kate de seu apart, mas ela faz um escândalo. Tatá discute com Jenifer por causa de Eduardo. Fábio comenta com Sol sobre o fascínio que Ben tem por ela. Marlene encontra a foto de Theo com Jenifer e entrega para Sol. Sol e Bruna descobrem que Theo é o namorado misterioso de Kate, e a dançarina implora que a amiga não revele seu segredo.

TRAVESSIA

Brisa explica a Chiara que Guerra a convocou para falar sobre o depoimento no caso de Ari. Moretti avisa a Sara que pedirá novo exame de DNA. Moretti confidencia a Stenio que tentará plantar a notícia de que Ivan é filho de Guerra, para reduzir a atenção sobre ele. Sara compartilha com Dante sua dúvida sobre Ivan ser filho de Débora. Ari ameaça Brisa. Helô aconselha Brisa a falar a verdade no depoimento. Guida está com Guerra em um restaurante quando observa Moretti e Olívia entrarem no local. Chiara leva o documento do desacordo da união estável para Ari assinar. Chiara sente uma tontura, e Ari a ampara.

