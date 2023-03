Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 16

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Resumo não divulgado pela emissora.

VAI NA FÉ

Sol quebra o clima com Lui, que fica sem graça. Theo convence Clara a organizar uma festa surpresa de aniversário para Rafa. Lumiar revela a Fábio que não quer que Ben implante seu projeto no Icaes. Eduardo gosta de ver a inquietação de Jenifer ao se aproximar dela. Fábio vai à mansão e Lui se irrita com sua presença.

Fábio sugere que Lumiar conte a verdade para Ben. Ben se lembra de Sol quando ouve o discurso de Jenifer na reunião do Aquilombados. Lumiar avisa para Ben que o projeto dele foi rejeitado pelo Icaes. Chega o dia do aniversário de Rafa. Lumiar se angustia ao ver Jenifer chegar à festa. Theo pergunta por que Lumiar não quer que a filha de Sol tenha contato com Ben.

TRAVESSIA

Ari conta a Dante que Brisa teve que refazer o exame de DNA. Dante sugere a Ari que pense sobre os atos que cometeu. Stenio pergunta a Moretti quem é a pessoa que está perseguindo o cliente. Tininha comenta com Brisa que teve a impressão de que Oto esteve no bairro. Gil sente a desconfiança de Chiara sobre ele. Ari avisa a Núbia que Acácio será seu novo motorista. Núbia avisa a Ari sobre a intimação da polícia. Núbia discute com Brisa. Ari comparece à delegacia para falar com o delegado sobre a intimação que recebeu.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também