Resumo das novelas

MAR DO SERTÃO

Dagmar visita Tertúlio, e os dois se reconciliam. Tertulinho confronta Deodora e Márcio Castro sobre o acidente de Laura. Deodora disfarça o temor quando José a ameaça. Com a ajuda de Catão, Tertulinho faz com que Márcio assuma o atentado contra Laura, e o advogado se entrega na delegacia. Sargento Venâncio dá voz de prisão a Sabá e Nivalda, mas o casal consegue fugir.

Firmino consegue libertar o Coronel, que se emociona ao reencontrar Tertulinho. Deodora contrata Língua de Sogra, e Pajeú e Fubá Mimoso ficam apreensivos com a presença do matador na cidade. Língua de Sogra mira sua pistola em José.

VAI NA FÉ

Theo convida Clara para sair, e Rafa fica intrigado. Dora incentiva Fábio a ir ao show de Lui. Theo se esconde de Jenifer e Tatá ao ver os dois chegarem ao show. Ivy percebe Sol balançada com a proximidade de Lui. Theo filma o show de Sol e manda para Ben, que fica desconcertado quando Lumiar o flagra vendo o vídeo.

Sol vê Theo na plateia e acaba torcendo o tornozelo. Fred esbarra com o pai de Rafa no show. Fábio chega ao show de Lui. Rafa se incomoda ao ver Theo enganar Clara. Jenifer flagra Lui cuidando de Sol. Fábio enfrenta Wilma para falar com Lui. Theo descobre que Jenifer é filha de Sol. Lui tenta seduzir Sol.

TRAVESSIA

Guerra despreza os apelos de Núbia. Gil se irrita com a desconfiança de Talita sobre ele. Guerra volta à empresa sob os aplausos dos funcionários. Caíque desiste de viajar com Talita. Guerra avisa aos funcionários que Chiara trabalhará na empresa e deverá se inteirar dos trabalhos de todos. Leonor pergunta a Caíque se ele está apaixonado por Talita. Stenio estranha as atitudes de Moretti. Núbia pede para Ari devolver suas ações. Baseado na conversa de Helô com Moretti, Stenio avisa ao cliente que ele é o principal suspeito de ter colocado a bomba no carro de Guerra. Oto impede Ari de entrar na casa de Dante, e os dois se estranham.

