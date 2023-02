Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 23

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Timbó, Xaviera e Anita iniciam a encenação para Fubá Mimoso. Lorena se diverte com a pastora Dagmar. Deodora pede para Pajeú atentar contra a vida de Noé. Floro acusa Vespertino de conspirar com Deodora contra ele. Noé persegue Deodora. Fubá Mimoso descobre a farsa de Timbó, Xaviera e Anita. A pastora Dagmar repreende o Coronel por sua conduta e ele fica sem entender sua atitude. Noé beija Deodora, e Pajeú vê os dois juntos. Candoca e José veem Maruan dançar para Labibe. Pajeú sofre por causa de Deodora. Tertulinho cobra o serviço que encomendou para Fubá Mimoso.

VAI NA FÉ

Lumiar fica desconcertada com o pedido da filha de Sol. Yuri sugere que Jenifer tente falar com o DJ do baile que Sol frequentava. Ben se aconselha com a mãe de uma das vítimas do acidente. Ben liga novamente para casa de Sol. Sol se lembra de quando viu Ben beijando Lumiar e chora. Lumiar teme perder o marido. Sol afirma a Bruna que não quer que Ben ou Theo se aproximem de Jenifer. Bruna fala com Ben como se fosse Sol, e tenta descobrir o que ele quer com a família da amiga. Theo convence Lumiar a forjar um acordo da seguradora para fazer com as famílias das vítimas do acidente, sem que Ben saiba. Ben vai até a casa de Sol. Theo e Orfeu instruem um falso advogado para falar com as famílias das vítimas. Ben e Sol se encontram.

TRAVESSIA

Stenio informa a Moretti que o cliente irá refazer o exame de DNA em um laboratório indicado pelo Juiz. Guida avisa a Ivan que a armação que eles montaram é uma espécie de cobrança por danos morais do que sofreu com Moretti. Sara se emociona ao abraçar Ivan, pensando que o rapaz é filho de Débora. Ari diz a Brisa que Oto está no Rio. Helô avisa a Juliana e a Flora que o inquérito de Brisa foi encontrado. Brisa vê Oto abraçado com uma mulher, sem reconhecer Bia. Núbia e Brisa discutem. Laís avisa a Stenio que o inquérito de Brisa foi encontrado. Moretti pergunta a Guida quanto ela quer para desaparecer com o suposto filho.

PEQUENA TRAVESSA

George nega para a mãe que tenha tido um caso com Heloísa. Fernanda não se conforma de ter sido traída por sua melhor amiga. Júlia conta para Caio o que Pato lhe disse sobre Mercúrio. Ele, inconformado, insiste com Júlia para que denuncie Mercúrio. Mercúrio procura Celine e pede que o ajude a descobrir quais são os planos de Samurai. George procura Fernanda para explicar que não houve nada entre ele e Heloísa, mas ela não acredita e o expulsa de sua casa. “Júlio” conversa com George e o aconselha a lutar pelo amor de Fernanda. Alberto flagra “Júlio” em seu escritório segurando uma foto sua. Alberto faz confidências a “Júlio” e afirma que continua apaixonado por Júlia. Livre de seu compromisso com Baby, Caio sonha em reconquistar Júlia. Alberto procura Débora para falar sobre o divórcio, mas ela finge um mal-estar e interrompe a conversa. Mercúrio tenta se explicar com Júlia. Ela pede que a deixe em paz e ele afirma que não vai deixá-la em paz. Caio, preocupado com a depressão de Baby, tenta fazê-la reagir. Fernanda diz a Alberto que não confia em Débora e Heloísa. Celine liga para o delegado Guerra e marca um encontro com ele.

