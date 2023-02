Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 20

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Tertulinho diz para Xaviera que Deodora quer falir a fazenda Palmeiral. O Coronel se confidencia com a pastora Dagmar. Timbó sente ciúmes de Tereza com Noé. Sabá e Nivalda espionam a casa de Timbó. Márcio Castro e Laura tramam contra Tertulinho. Deodora pede para Pajeú reatar com ela.

Firmino decide escrever cartas de amor anônimas para Lorena. José prepara uma surpresa para Candoca. Dom Tião chega ao consultório de Savinho e encontra Xaviera e Tertulinho. Sob efeito de anestésico, Xaviera confessa que, com a ajuda de Timbó, enganou Fubá Mimoso na aparição da Compadecida. Deodora se desespera ao ver Noé Dantas.

VAI NA FÉ

Lumiar fica desolada ao ver a desorganização de sua casa. Yuri marca uma entrevista com o suposto pai de Jenifer. Aurélio e Ruth preparam uma surpresa para Ben e Lumiar. Jenifer descobre que foi enganada por Vitinho. Lui é humilhado na internet quando mostra o resultado do procedimento que fez no rosto. Sol paga Joel o valor do carro. Duda sugere que Marlene faça comida vegetariana. Todos os shows de Lui são cancelados. Sol vai falar com Lui e se assusta ao ver seu rosto. Horácio e Marlene se interessam um pelo outro. Lui tem uma ideia para ajudar Sol. Jenifer vai à mansão de Lui falar com Vitinho e, ao ver Sol, exige saber quem é seu pai biológico.

TRAVESSIA

Dante orienta Oto a não ficar próximo de Brisa. Oto se emociona ao olhar Brisa. Moretti se preocupa ao perceber que não vai conseguir fazer o pagamento no prazo estipulado pelo chantagista, e resolve pedir ajuda a Laís para localizar Stenio. Brisa conversa com Bia, sem saber que a moça é namorada de Oto. Mesmo disfarçados, Oto e Brisa cruzam seus olhares no bloco de Carnaval.

PEQUENA TRAVESSA

Caio conversa com Júlia e diz estar muito preocupado com Baby. Ela o aconselha a ficar ao lado de Baby nesse momento. George comunica ao pai e a avó que decidiu morar sozinho. Baby acorda e discute com Pato. Ela o acusa de ter causado a morte de seu filho. Ele pede perdão. Diogo convida Pilar para dar um passeio. Júlio diz para George que pretende ser advogado. Caio sente-se culpado por ter acabado com sonho de Baby, que era se casar. Júlio pede permissão a Marcelo para ir com Mariana visitar Baby. Alberto conta para Júlio que está morando sozinho. Hugo conta a novidade para Débora e Fernanda acusa George de ser o culpado pela decisão do filho. Fernanda oferece um quarto para Alberto em sua casa e ele não aceita. Júlia tenta dar apoio a Baby, mas ela não aceita. Samurai tenta beijar Celine. Ela se afasta irritada e o expulsa de seu apartamento.

Maria oferece sua casa para Baby ficar depois que receber alta. Maria convence Vicente a entrar no quarto de Baby para dar-lhe apoio. Júlia recebe flores e fica intrigada ao ler o cartão. Débora está ao telefone com Lúcia e Hugo entra no quarto dela e a beija. Ele diz que a ama e que não consegue viver longe dela. Caio entra no quarto de Baby, se emociona e chora ao vê-la dormindo. Helena dá um cheque a Alberto para ajudá-lo. Mercúrio bate em Pato. Tonho e Júlia o socorrem. Vicente pede perdão a Baby por não ser um bom pai. Caio e Amália ficam felizes por Rafael ter resolvido praticar esporte. Celine procura Mercúrio, pede para ficar uns dias em sua casa e conta que Samurai e Caô estão preparando uma armadilha contra ele. “Júlio” ajuda Alberto na mudança. Geraldo aconselha Baby a perdoar Pato. Mercúrio tenta intimidar Caô.

