Resumo das novelas

SÁBADO, 21

GLOBO

MAR DO SERTÃO

O coronel aceita o tratamento proposto por Levi. Deodora ajuda Cirino. Márcio decide levar Cira a um médico para confirmar sua gravidez. Xaviera diz a Timbó que se mudará para a casa de Tertulinho, e o amigo alerta sobre o caráter do rapaz. José desconfia quando Tertulinho aceita com rapidez o tratamento psiquiátrico do coronel.

Tertulinho pede que Márcio acelere a interdição do pai. Timbó engole o diamante que Tertulinho escondia na geladeira. Candoca experimenta seu vestido de noiva, quando José a surpreende.

VAI NA FÉ

Sol devolve flores para Lui e é clara ao dizer que não quer nada com ele. Theo mostra Sol no computador para Ben, e ele lembra dos dois jovens saindo juntos do baile. Theo convida Ben para ver Sol dançar. Ben se recusa. Lumiar e Ben lembram o dia em que se conheceram na faculdade. Lui convida família de Sol para o show. Só Jenifer vai. No show, Sol conversa com a plateia. Sol e Jenifer esperam ônibus, rapazes se aproximam, intimidando elas. Theo vê tudo.

TRAVESSIA

Moretti exige que Stenio arranje uma motivação de vingança de Guerra que lhe seja favorável. Chiara vê uma foto de Guerra com Débora entre as referências para o livro da construtora que Ari está desenvolvendo. Laís desabafa com Olívia sobre o problema que está tendo com Theo.

Lídia conta a Talita que Guerra rasgou a foto que Chiara havia pegado do projeto do livro. Guida escuta a conversa de Cidália com Cotinha e descobre o nome do restaurante que Guerra frequenta. Helô pede a Creusa para marcar a faxina com Pilar. Guerra se surpreende ao ver Guida chegar ao restaurante.

PEQUENA TRAVESSA

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

