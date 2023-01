Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 20

GLOBO

MAR DO SERTÃO

José se recusa a aceitar a herança do coronel. Lorena questiona Firmino sobre sua paixão por ela. Candoca conduz Pajeú até a igreja e o rapaz confessa seus pecados para padre Zezo. Xaviera e Deodora se agridem no meio da rua, e Tertulinho defende a Xaviera, que se emociona.

Pajeú acolhe Deodora. Tertulinho beija Xaviera e pede que ela fique com ele. Deodora se comove com as atitudes de Pajeú. Laura liberta Márcio da prisão, mas o demite da JM/Chaddad. Cirino pergunta se Deodora será sua nova mãe. Levi propõe tratamento ao coronel.

VAI NA FÉ

Lui enfrenta a mãe para Sol ser a dançarina dele. Sol pede adiantamento. Sol e Lui ensaiam, e Anthony Verão chega com Érika para entrevistar os dois. Lui manda flores para Sol com frase do Lulu Santos. Theo mostra vídeo de Sol para Ben. Sol chega de carona no carrão de Lui, família reprova.

TRAVESSIA

Ari fica constrangido na frente de Dante, estando acompanhado de Guerra. Guerra diz a Dante que está fora da licitação do casarão, deixando claro também ao professor que não deseja que seu nome esteja envolvido na pesquisa sobre o filho de Débora. Pilar constata que o processo de Brisa não está ligado ao que procura, mas resolve guardar o documento. Tonho segue a orientação de Núbia e diz a Chiara que está com saudades de Ari.

Stenio comunica a Moretti sobre a proposta de Guerra. Guida diz a Bia que tem um jeito de descobrir o paradeiro do filho de Moretti. Dante percebe o interesse de Bia por Ari e alerta a estagiária para ficar longe do ex-aluno. Helô avisa a Brisa que ela terá que testemunhar no caso de Oto. Moretti informa a Stenio que aceita a proposta de Guerra.

PEQUENA TRAVESSA

Júlia diz para Mariana que terminou com Caio, pois ele engravidou outra garota. Caio conversa com Baby sobre o bebê, ela quer casar logo. George se aproxima de Fernanda e lhe dá um buquê de rosas. Júlia não vê Mercúrio que a segue, ele a agarra, abraça e beija a moça. Mercúrio empurra Júlia, que desmaia, ele foge e Caio chega. Alberto também aparece e pega Júlia no colo. Alberto entra em casa com Júlia desmaiada nos braços. Júlia começa a delirar, Rafael manda Caio sair de perto dela. Caio e Alberto discutem, Alberto acha que Caio atacou Júlia. Geraldo chama Fernanda, George a impede, diz que está conversando com ela. Cícero vê quando Hugo e Débora saem juntos do carro. Débora fica irritada ao saber por Heloísa que Alberto foi atrás de Júlia. Júlia acorda, abraça Rafael e tenta se lembrar do que aconteceu, porém não se recorda de quem a atacou. Caio está péssimo, Baby se aproxima e ele conta o que aconteceu. Mercúrio e Celine discutem, ela ameaça ligar para Guerra para entregá-lo. Baby conta para Mercúrio o que aconteceu com Júlia, ele culpa Caio. Heloísa cogita a possibilidade de Edna deixar sua fortuna para Júlia.

