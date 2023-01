Resumo das novelas

SÁBADO, 14

MAR DO SERTÃO

Tertulinho não aceita a sugestão de Candoca. Maruan escorraça Kaleb da cidade, e Labibe o beija. Sabá se oferece para ajudar Timbó na fiscalização das escavações. Tertulinho se irrita ao saber que Deodora mandou Xaviera embora e vai procurá-la. Xaviera se surpreende ao receber um beijo de Tertulinho. Maruan afirma a Labibe que não irá se separar dela. O Coronel decide dar um terreno para Catão. Aleluia fica chocada na reunião entre Floro, Vespertino, Janjão e Zelelão para a festa de comemoração para o cargo de prefeito. José pede uma mecha de cabelo para o Coronel para fazer um exame de DNA. O médico amigo de Candoca chega à fazenda Palmeiral, e Catão desconfia. O Coronel expulsa Levi de sua fazenda.

CARA E CORAGEM

Reprise do último capítulo.

TRAVESSIA

Oto dispensa Ari, dizendo que não tem nada para falar com Guerra. Stenio diz a Laís que se sente incomodado de saber que Helô mantém em sua casa anotações sobre a localização do cofre. Pilar aceita trabalhar na casa de Helô. Dante pergunta a Ari se foi Guerra quem pediu para o ex-aluno sondar sobre a pesquisa. Rudá conta a Guida que viu Moretti com uma mulher loura. Sara pressiona Cidália para usar sua influência com Bia e acessar os arquivos do hospital em que Débora se internou. Núbia fica paralisada ao notar que foi flagrada por Chiara durante sua conversa ao telefone com Brisa.

PEQUENA TRAVESSA

A novela não é exibida aos sábados.

