Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 9

GLOBO

MAR DO SERTÃO

José e Candoca sonham com a cerimônia de casamento. Deodora discute com o coronel. Vespertino insiste que Floro o nomeie secretário de finanças de Canta Pedra. Mirinho arma um flagrante para Tomás na festa de Vespertino e faz fotos comprometedoras do rapaz. José implica com Tertulinho na frente de Laura. Floro nomeia Vespertino secretário de finanças.

Maruan revela a José que seu pai o proibiu de se casar com Labibe. Lorena pede para Dagmar conversar com Candoca. Fubá Mimoso volta para Canta Pedra regenerado, e Xaviera fica chocada. José vai à fazenda Palmeiral pegar a vaca leiteira que o coronel impediu Joel de levar quando o demitiu da fazenda. Deodora dá um ultimato em Pajeú. O coronel tem uma crise nervosa e passa mal no braços de José.

CARA E CORAGEM

Rebeca fica animada para conhecer sua mãe biológica, e Fernanda a apoia. Regina discute com Dagmar. Alfredo passa mal, e Olívia o leva para o hospital. Duarte se veste como Bob, para ajudar Olívia na Companhia de Dança. Renan convida Lucas para trabalhar com ele. As mulheres têm uma ideia para punir Renan.

Kaká ajuda Dagmar a encontrar o laboratório para ela conseguir o resultado do exame de DNA. Ítalo pede que Pat esteja presente no encontro que Rômulo terá com Alexei. Olívia teme pela saúde de Alfredo. Ítalo entrega a Pat um equipamento para poder monitorá-la durante a reunião com Rômulo e Alexei. Hugo recebe um convite para um novo trabalho e sai para comemorar com Enzo, Andréa e Duarte. Ítalo fala para Moa onde Pat está, e os dois se enfrentam. Pat deixa cair o colar e Ítalo perde o monitoramento de Pat.

TRAVESSIA

Laís percebe o interesse de Olívia por Moretti e aconselha a funcionária a fugir do cliente. Rose conta a Núbia que ouviu dizer que Brisa e o ex-marido iriam se reconciliar. Brisa recebe mais um aviso da vidente sobre um parente seu. Núbia repreende Ari por ter se encontrado com Brisa. Ari conta a Guerra que Moretti ameaçou Brisa, e o pai de Chiara deduz que o ex-sócio e Oto são responsáveis pelo hackeamento na licitação dos casarões. Cidália descobre que Dante sabe que a criança de Débora sobreviveu. Cotinha fica surpresa ao saber que Guida voltará para casa mesmo com Moretti ainda morando na residência. Moretti é obrigado a deixar Guida morar na casa.

PEQUENA TRAVESSA

Débora tem um ataque de nervos. Alberto e Débora discutem por causa de Julia. Débora pressiona Alberto e pergunta se ele ainda ama Julia. Alberto jura que vai esquecê-la. Caio e Julia passam o dia juntos. Ele diz que a ama e ela decide dar uma chance ao rapaz e aceita ser sua namorada. Baby fica furiosa ao saber que Caio viajou para encontrar Julia. Tonho conta para Baby que foi Mercúrio quem atacou Caio. Débora tem um ataque de nervos e destrói o roteiro que Alberto está escrevendo. Eles discutem e Alberto comunica a Débora que tomou uma decisão.

