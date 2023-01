Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 2

MAR DO SERTÃO

José chega à fazenda e pede para conversar com Tertulinho. José briga com Tertulinho, mas ouve do coronel a revelação de que são irmãos. Candoca aconselha o coronel a pedir perdão aos filhos e vai atrás de José. Tertulinho sai de casa escondido. Candoca conforta José. Deodora se desespera ao saber do sumiço de Tertulinho.

Sabá finge estar doente para tirar dinheiro de Timbó. Latifa chama uma ambulância para resgatar o ex-prefeito. Nivalda culpa Timbó pelo acidente de Sabá, e Tereza repreende o marido. Tertulinho encontra José e Candoca na caverna. Tertulinho atira contra José.

CARA E CORAGEM

Moa demora a compreender que Sossô é sua filha. Marcela se entristece ao saber que Paulo está se envolvendo com Fernanda. Hugo critica Andréa por não aceitar o amor de Duarte. Jéssica incentiva Duarte a ir atrás de Andréa. Marcela e Paulo se preparam para invadir o barco de Danilo. Moa conta para Milton sobre Sossô. Marcela e Paulo prendem Berimbau. Rebeca descobre por Andréa que sua possível mãe biológica fez o exame de DNA. Dagmar conta para Martha a história sobre a filha que teve que deixar em um abrigo.

Berimbau denuncia Danilo em seu depoimento para Marcela e Paulo. Ítalo ouve parte de uma conversa entre Rômulo e Danilo com a escuta que colocou na mansão. Jonathan avisa a Clarice que voltará para o Brasil. Marcela e Paulo vão à SG prender Danilo, e Jarbas alerta Ítalo. Clarice procura Danilo. Marcela e sua equipe chegam à SG. Moa e Alfredo se encontram.

TRAVESSIA

Brisa conta a Creusa que se casará na igreja. Brisa manda Dina avisar a Ari que só entregará Tonho no dia seguinte. Ari pensa em chamar a polícia caso Brisa não devolva Tonho no horário estipulado pelo Juiz. Guida recebe uma intimação para comparecer na delegacia. Moretti diz a Stenio que não lamentaria se ficasse viúvo.

Cidália demonstra sua preocupação a Guerra, dizendo que a estagiária que está pesquisando informações sobre Débora começará a consultar o arquivo dos hospitais. Oto convence Brisa a entregar Tonho a Dina. Oto dá um anel de noivado para Brisa. Guida esvazia o pneu do carro de Moretti. Ari reage quando Núbia lhe conta que Brisa irá se casar.

PEQUENA TRAVESSA

Alberto vai ao hospital e vê Júlia beijando Caio. Débora tenta fazer a cabeça de Alberto contra ela. Hugo conta para Pillar que atropelou o pai de Júlia. Guerra conversa com Celine sobre um possível roubo de carga. Alberto chega, vê as flores que Júlia ganhou e fica furioso. Samurai e Zelão conversam sobre o roubo de uma carga.

