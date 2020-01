Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 7

Malhação

Filipe se desentende com Rita e ameaça Rui. Rita defende Lígia para Rui. Madureira leva Milena para o hospital, e Lígia a atende. Serginho aconselha Rita a procurar Filipe. César e Lígia confortam Milena. Filipe confessa a Guga que ainda gosta de Rita. Madureira ajuda Lígia, e os dois se aproximam. Meg se prontifica a vender os ingressos para a festa beneficente da ONG. Cléber afirma a Tatoo que a amizade entre eles acabou. Filipe assume para Leila que jamais esquecerá Rita.

Éramos Seis

Candoca se entristece com notícia da partida de Justina. Lola tenta acabar com a discussão entre Alfredo e Carlos. Alfredo e Tião reclamam de Osório. Todos se emocionam com a partida de Justina. Zeca dá início à sua sociedade com Neves e fica radiante. Isabel fica frustrada ao saber que Felício não vai mais trabalhar no clube. Clotilde vê Almeida com os filhos e Natália. Neves e Leontina deixam Itapetininga com o dinheiro de Zeca e Olga. Afonso e Inês vão à casa de Lola. Adelaide e Justina chegam em casa. Clotilde se entristece ao saber que Almeida irá morar com Natália e os filhos. Carlos recebe um telegrama do banco.

Bom Sucesso

Machado desconfia de Patrícia e Gilberto. Paloma volta para Búzios para apoiar Marcos. Gisele tem certeza do envolvimento de Diogo na prisão de Marcos. Tonho reconhece Pessanha na foto tirada por Mercedes. Paloma tenta obter informações de Diogo com Jeniffer, sem saber que a moça está ao lado do advogado. Paloma acredita que Marcos não a traiu. Jeniffer tenta chantagear Diogo. Alberto passa mal ao saber da prisão de Marcos. Diogo oferece carona para Jeniffer. Waguinho e Alice encontram o corpo de Jeniffer.

Amor de Mãe

Lucas e Vitória descobrem que Amanda tem um dossiê sobre Davi. Lurdes conversa com Sandro e os dois se emocionam. Penha flagra Tales com Estela na casa de Lídia. Eunice se irrita com Camila. Verena desabafa com Érica. Danilo é obrigado a voltar a casa de Thelma e reclama com Camila. Natália conta a Vitória e Miranda que Durval a beijou. Lurdes desabafa com Thelma. Estela furta uma joia de Lídia. Vitória revela a Davi que Amanda rastreou a vida do ativista. Penha conta a Lídia sobre a traição de Tales. Tales acusa Penha de roubo, e Lídia a demite. Magno é preso.

RECORD

Escrava Isaura

Moleca diz para Isaura ficar longe de André. Joaquina e João se lamentam por terem de voltar para a casa de Leôncio. A Condessa aceita e o coloca como um espia na fazenda de Leôncio. Rosa fica feliz em saber que seu pai foi negociá-la. Moleca diz para Isaura ficar longe de André. André diz a Moleca que ama Isaura. Tomásia quer um acompanhante para cuidar de seu irmão enquanto ele está em coma. Dr. Paulo fica irritado com a visita que Diogo fez a sua amada. Helena não acha justo entregar Joaquina e João de volta para Leôncio. Cel. Sebastião vai ao encontro de seu filho para lhe contar sobre sua liberdade.

Leôncio e Rosa dormem juntos. Isaura quer ir embora do quilombo. Álvaro diz a sua mãe que procura por seu grande amor. João, Joaquina e o Cel. Sebastião vão para a fazenda de Leôncio. Malvina quer entregar um bilhete para Leôncio pedindo que ele não maltrate os pobres escravos. Bernardo mostra um diamante para André. Coronel Sebastião troca papéis com Leôncio. Rosa é chamada de filha pelo coronel. Cel. Sebastião entrega o mandado para o sargento, em frente à cela de Henrique. João e Joaquina são mandados para senzala. Leôncio quer invadir o quilombo. Raimundo avisa a Tomásia sobre o ataque que Leôncio quer fazer no quilombo. A condessa decide então enviar novas armas e um mensageiro para lá.

Caminhos do Coração

Janete tem visão de Maria sendo atacada por Velociraptor. Carvalho diz para Ernesto e Esmeralda que eles precisam ir à delegacia prestar queixa contra Taveira e Dino. Taveira diz que não irá desistir de pegar Esmeralda, mas fala para Dino que agora eles irão pegar a próxima da lista. Taveira mostra a foto de Valéria, uma repórter. Helga tenta se soltar da corda. Juanita e Fernando vêm de dentro e Helga finge estar desmaiada. Os dois decidem ir para cozinha, enquanto aguardam por Eric. Helga abre os olhos, começa a forçar as amarras e consegue se soltar. Ela desamarra Paola e tenta acordá-la, mas ela não se mexe. Helga foge. Fernando olha assustado para onde estava Helga e se apavora ao perceber que ela fugiu. Leão avança lentamente na direção de Eugênio e Ágata. Eugênio avisa para Tati que ela é a única que pode salvá-los, mas a menina diz estar travada. Leão dá um salto e joga Eugênio no chão. Ele dá patada na cara do menino, que desmaia. Ágata se junta às crianças, que correm cada uma para um lado. Leão morde o pescoço de Ágata e ela desmaia. Leão diz para Tati que ela será a primeira vítima. Tati levanta a mão e faz Leão flutuar.

Eric entra no apartamento e Fernando conta que Helga fugiu. Eric fica furioso, mas Fernando avisa que tem um prêmio de consolação para ele e mostra Paola. Juanita sente ciúmes de Eric. Paola acorda assustada e Eric diz que irá transformá-la numa mutante. Eric morde o pescoço de Paola. Fernando e Juanita se aproximam com língua de cobra. Lucas diz para Célia que vai escutar os pensamentos de algumas pessoas para ver se descobre quem é o mandante dos crimes. Janete tem outra visão de Maria sendo atacada por Velociraptor. Hélio diz que Maria precisa aceitar que Marcelo morreu. Hélio vê Velociraptor e os dois se escondem. Marcelo fica pasmo ao saber que Júlia criou diversos mutantes. Júlia manda Capeletti levar César para uma cela. César se apavora ao descobrir que Metamorfo assumiu seu lugar na presidência da Progênese. Aristóteles e Cassandra falam que a cura de César é uma farsa e desafiam Meta-César.

O clima na reunião fica tenso e todos temem que “César” vire lobisomem. Gór hipnotiza a todos e diz que eles devem acreditar na cura de César. Tati sufoca Leão no ar, enquanto Ângela e Clara pedem para ela parar e lembram que ela faz parte da Liga do Bem. Tati se arrepende e solta Leão. As três se aproximam e Leão acorda. Leão ruge para elas e foge. Aquiles se regenera dos ferimentos e desperta. Ele vê Teófilo e Ágata desmaiados e se desespera. Ângela corre para ver o pai e Clara diz que irá curá-lo. Clara usa seu poder e cura Guiga, Érica, Eugênio, Teófilo. Ágata é a única que não acorda. Aquiles e Teófilo ficam apavorados e Clara diz que Ágata pode ter morrido. Toni e Lúpi chegam ao depósito e procuram Maria, Hélio e Perpétua, mas não encontram ninguém.

Lúpi se preocupa e diz que é muito difícil escapar de Velociraptor. Perpétua caminha pela mata, quando dá de cara com Fúria. Perpétua lança raio contra Fúria, mas ela salta. Fúria pula ferozmente em cima de Perpétua e a fere com suas garras. A mulher-pantera vai mordê-la, mas Perpétua lança um raio contra Fúria e a joga para longe. Perpétua não consegue se levantar, por estar ferida. Cléo amarra Vlado e vai embora. Regina conta para Batista que sonhou com Cléo. Beto, Demétrio e Ísis dão de cara com Iara, que se assusta. Iara canta, deixando Beto e Demétrio hipnotizados. Ísis tenta tapar os ouvidos deles, mas os dois não deixam. Iara encara Ísis, que fica invisível e ameaça a sereia. Hélio e Maria se apavoram sem saber para onde fugir, enquanto Velociraptor se aproxima cada vez mais deles.

O Rico e Lázaro

Matias se declara para Gadise. Com tristeza, Shag-Shag deixa a cidade. Nabucodonosor autoriza a luta entre Nebuzaradã e Asher. Aspenaz fala que um escravo Asher está trabalhando no palácio. Shamiran diz estar grávida de Evil. Daniel é surpreendido ao ouvir Larsa dizer que Lia foi levada para a Casa da Lua. Shag-Shag caminha pelo deserto, cansada. Fassur diz que sonhou com Elga e ela fica interessada. Naomi aceita se casar com Abednego. Rafael está andando pela rua, quando Absalom surge na frente dele e coloca uma faca em seu pescoço. Sammu se aproxima, e Asher sente uma picada no braço. Ele se afasta, rápido, e pergunta o que ela fez. Sammu sorri e se afasta.

Amor Sem Igual

Fernanda aceita trabalhar na agência Bras Esportes (@brasesportes). Olympia obriga Donatella a ir para o quarto com Tobias. Antônio Júnior fica com pena de Cindy. Pedro conversa com Oxente sobre Fernanda. Maria Antônia (@mariantoniacord) recebe conselhos em suas redes sociais. Miguel fala de amor com Poderosa e ela se irrita. Geovani e Bento trocam provocações. Carmem começa a se entender com Norma. Tobias lamenta seu desempenho com Donatella e ela o humilha. Miguel apresenta seu novo funcionário, Juliano (Raphael Montagner). Poderosa estranha a maneira gentil como Maria Antônia (@mariantoniacord) está lhe tratando. Oxente se preocupa com Antônio Júnior ao vê-lo dormindo até tarde. Carmem se recusa a emprestar dinheiro para Norma ajudar Fernanda. Nivaldo e Luciana aceitam seguir com o conselheiro tutelar. Beto chega na agência de Ramiro. Fernanda se lembra de sua mãe. Tobias não consegue acordar com o despertador. Fernanda diz estar desanimada para começar o novo trabalho. Leandro não gosta de saber que a filha do patrão vai trabalhar na Bras Esportes (@brasesportes). Furacão se encontra com Poderosa e avisa que foi importunada por Bernardo novamente. Angélica avisa que precisa ir ao dentista e Miguel fica desconfiado. Tobias levanta atrasado e sai para o trabalho. Poderosa pede para Olavo leva-la até a Bras Esportes (@brasesportes). Tobias chega na agência esportiva e é surpreendido com a notícia dada pelo pai. Ramiro avisa que Fernanda vai dividir a direção da empresa com o irmão. Poderosa chega na escolinha de futebol e se depara com Caio. Ele pergunta o que ela está fazendo na agência. Poderosa diz que veio falar com Bernardo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Luisa e Pendleton conversam sobre o passado. Lorena, Gael e Benício decidem provar para Mário que Ester não tem coração. Raquel decide expor que é a autora de Dark Lady e pede a ajuda dos amigos. Iure conta a Marcelo que encontrou Luisa, Pendleton, Poliana e Ester no restaurante. Roger inicia o processo seletivo para escolher o próximo estagiário da O11O. Poliana e Kessya pedem para Ester terminar seu namoro com Mário pois ela só gosta dele como amigo. Roger conta para Nadine que a ideia do projeto “Geração O11O” foi de Waldisney, e ela desconfia. Mário fica arrasado com o término do namoro. João e Bento não entregam o trabalho e são punidos. Sophie recebe uma maçã podre da suposta Dark Lady.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também