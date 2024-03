Primeiro encontro country e sertanejo promete agitar São Carlos

SIGA O SCA NO

Praça XV de Novembro - Crédito: divulgação

Muita música country e sertaneja. Assim promete ser o 1º Encontro Country & Sertanejo na Praça, que será realizado a partir das 16h de sábado, 9, na praça Christiano Altenfelder, a Praça da XV.

O evento tem caráter solidário e irá ajudar o Instituto Acorde. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

De acordo com a organização, Comitiva Haras Querência Country. durante o Encontro haverá a apresentação de vários grupos de dança country, além de foods trucks, segurança no local e brindes para os grupos e comitivas participantes.

De acordo com a organização, o evento é destinado para todas as famílias de São Carlos e região, e a perspectiva é que tenha muita dança country com música ao vivo.

Estão confirmadas as presenças das comitivas Os Raparigos, Derrubadão São Carlos, 51 Tons De Pinga, Sancanejo, Made in Roça Country (de Descalvado), Nóis é da Roça e República Pingaiada.

O evento terá a presença também dos Grupos Oficiais Countrys: Montana Country Show, Cleones Montana Santos, Foursquare Country Group, Comanches Country Show, Adilson Januario Nashville, Cia de Dança Nashville Country Show, Warlei Dance e Rodrigo Assis.

