Prefeitura leva 2.700 alunos da rede municipal ao cinema

Crianças no cinema

Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I das escolas da Rede Municipal de Ensino, em comemoração ao dia e mês das crianças, por meio do projeto “São Carlos de Braços Abertos”, estão tendo a oportunidade de ir ao cinema assistir à animação Teca e Tuti: Uma noite na biblioteca. Esse filme foi produzido pela “Rocambole Produções”, com classificação livre e direção de Diego Doimo, Eduardo Perdido e Tiago Mal.



A primeira sessão foi na manhã desta quarta-feira (16/10) no Cine São Carlos, porém serão exibidas até o dia 25 de outubro em dois períodos. No total, 2.709 participam do projeto, sendo 1.542 alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) e 1.188 alunos do 1º ano (6 anos) das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB’s).

O projeto “São Carlos de Braços Abertos” consiste no desenvolvimento de atividades práticas em diversos locais, com representação multidisciplinar para o aprendizado dos alunos são-carlenses, que visitam prédios públicos e privados com significado histórico, agrícola, científico, industrial, educacional e cultural no município.



Para a secretária de Educação, Paula Knoff, a iniciativa é uma oportunidade para os alunos conhecerem o cinema. “Muitos nunca tinham entrado em uma sala de cinema e agora estão tendo a oportunidade conhecerem o cinema como fonte de cultura e agente transmissor de conhecimento. Contribuindo, assim, com o desenvolvimento dos seus sensos crítico, estético e cultural”.

Participam do projeto os alunos dos CEMEI’s Santo Piccin, Dr. João Baptista Paino, Prof. Marli de Fátima Alves, Prof. Nilson Gonçalves, Carminda Nogueira de Castro Ferreira, Monsenhor Alcindo Siqueira, Helena Dornfeld, Antônio de Lourdes Rondon, Vicente de Paula Rocha Keppe, João Jorge Marmorato, Renato Jensen, Carmelita Rocha Ramalho, Octávio de Moura, Walter Blanco, Cônego Manoel Tobias e Lauro Monteiro.

Os alunos 1º ano das EMEB’s Angelina Dagnone de Melo, Antônio Stella Moruzzi, Dr. Alcyr Affonso Leopoldino, Prof. Maria Ermantina Carvalho Tarpani, Ulysses Ferreira Pícolo, Carmine Botta, Dalila Galli, Arthur Natalino Deriggi, Afonso Fioca Vitali e Janete Lia também estão incluídos no projeto.



O programa “São Carlos de Braços Abertos” tem o apoio da Fundação Pró-Memória, SAAE, Horto Florestal, Parque Ecológico, Centro de Cultura Afro “Odette dos Santos”, Museu “Mário Tolentino”, CDCC/USP, Biblioteca Comunitária da UFSCar, Fazenda Pinhal, Sítio São João e Tecumseh do Brasil.

