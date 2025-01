Observatório do CDCC/USP retorna com atividades noturnas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Observatório Dietrich Schiel do CDCC/USP retorna às atividades em 2025 com a observação noturna dos astros a partir do próximo sábado, 11.

Na atividade, as principais constelações e astros da noite poderão ser observados a olho nu e através de telescópios, com acompanhamento e informações fornecidas pela equipe do Observatório. A atividade acontece aos sábados e domingos, das 20h às 22h.

Sinopse da atividade: o público é recebido no auditório, onde é feita uma rápida apresentação, por meio de um simulador do céu, sobre o que será observado. Após a breve apresentação, o público é conduzido à área de observação, onde poderá contemplar os principais astros da noite.

Leia Também