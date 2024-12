Observatório do CDCC/USP convida para última observação do Sol no ano

Crédito: Divulgação

O Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos promove mais uma edição do Domingo Solar. O evento acontecerá domingo, 15, das 14h às 16h.

O Domingo Solar é a observação do Sol de forma segura utilizando-se de métodos diferentes. Telescópios especialmente equipados para a observação solar são colocados à disposição do público. Além disso, é feita a visita guiada pelo Jardim Céu na Terra, em frente ao observatório, onde podemos aprender sobre os planetas do sistema solar e ver as suas distâncias em escala. Este será o último Domingo Solar do ano e retornará no último domingo de janeiro de 2025.

