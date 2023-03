“Mulheres em Resistência” será tema de palestra no Paço Municipal

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, realiza o evento “Mulheres em Resistência – Celebrando as conquistas e potencializando lutas” nesta quarta-feira, 15, a partir das 8h, no auditório do Paço Municipal, dando continuidade às comemorações do Mês da Mulher.

O evento tem como objetivo promover a igualdade de gênero, a garantia de direitos e implementação de políticas públicas para as mulheres por meio de palestras da Prof.ª Drª Gleidylucy Oliveira da Silva, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, e Maria Alice Packness Oliveira de Macedo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Após as exposições e esclarecimentos de dúvidas por parte do público presente, o evento também terá mulheres homenageadas pelos serviços prestados à causa feminina e ao município de São Carlos.

Leia Também