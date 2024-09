Mais de 250 pessoas participam de passeio ciclístico

SIGA O SCA NO

Saída do passeio ciclístico: muita animação - Crédito: Divulgação

Com a saída do Cedrinho, aconteceu na manhã de domingo, 15, a realização do passeio ciclístico promovido pelo Clube Faber-Castell.

Animado e “cheio de gás”, o evento contou com aproximadamente 250 pessoas de todas as idades. Teve ainda uma caminhada na região do Distrito Industrial.

Após o passeio kids e Sport (que terminou no Santuáriod a Aparecinha da Babilônia) realizado por terreno acidentado, muita comemoração, já que todos os participantes concluíram o percurso.

Outro ponto que foi destacado, foi o sorteio de três bikes e vários brindes.

