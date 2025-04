Luan Santana é mais uma atração do São Carlos Rodeio Fest 2025

Compartilhar no facebook

Luan Santana - Crédito: Divulgação

Está confirmado: o cantor Luan Santana, conhecido como o Príncipe do Sertanejo, será uma das grandes atrações do São Carlos Rodeio Fest 2025. O evento acontecerá entre os dias 8 e 16 de agosto, na cidade de São Carlos.

A estrutura será montada na Avenida Getúlio Vargas, na rotatória da antiga Cardinali, onde o público poderá aproveitar dois finais de semana com muita música, entretenimento e adrenalina.

O festival promete reunir grandes nomes da música e oferecer uma experiência completa para os amantes do sertanejo e da cultura do rodeio. Em breve, a organização divulgará o line-up completo, assim como as informações sobre a venda de ingressos.

