Instituto Angelim exibe documentário sobre ícone da luta pela democracia

O Instituto Angelim, em parceria com a Caliban Cinema, apresenta o lançamento do documentário "Ousar Viver! Histórias da Maria", de Silvio Tendler. A obra, que retrata a vida e a luta de Lúcia Maria Pimentel contra a ditadura, será exibida gratuitamente no dia 19 de outubro, às 18h30, no Cine São Carlos.

A exibição é uma oportunidade única de conhecer a trajetória de uma das principais figuras da resistência democrática no Brasil. Para garantir sua vaga, acesse: https://forms.gle/vuicXb2Biqqb3WCXA

Leia Também